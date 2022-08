Momax: Transparentes MagSafe-Zubehör für das iPhone 12 und neuer

Die Firma Nothing hat das transparente Design salonfähig gemacht, sowohl die Nothing Kopfhörer als auch das neue Nothing Smartphone setzen auf ein transparentes Design mit Blick ins Innere. Und während das herkömmliche MagSafe-Zubehör doch etwas langweilig aussieht, gibt es von Momax jetzt ein transparentes Design.

Die Momax Powerbank (Amazon-Link) bietet 5.000 mAh und kann gleichzeitig aufgestellt werden. Wird die Powerbank nicht genutzt, sieht das sogar sehr schön aus, wird das iPhone angebracht, ist das transparente Design nicht mehr einsehbar. Auf den Fotos sieht das Design wirklich sehr gut aus, zudem gibt es einen Lightning-Anschluss. Die Powerbank kann für 59 Euro gekauft werden.

75 Bewertungen MOMAX Magnetisches tragbares Ladegerät mit Ständer, 5000mAh

【Starkes magnetisches Snap-On-Design】 Die Hochleistungsmagnete und Ladespulen, die magnetisch an der perfekten Stelle einrasten, und eine...

Momax bietet auch eine Auto-Halterung (Amazon-Link) an, die ebenfalls auf der Front transparent ist und die MagSafe-Magnete und die Platine zeigt. Die Halterung kann an geraden Lüfungsgittern angebracht werden und bietet noch einen kleinen Stabilisierungsarm, damit die Halterung samt iPhone nicht nach unten rutscht. Über USB-C wird die Halterung angeschlossen, die dann ein iPhone via MagSafe auflädt. Hier wird mit 7,5 Watt geladen. Preispunkt: 56 Euro.

32 Bewertungen MOMAX Magnetisches kabelloses Aufladen, transparentes Mag-Safe kompatibles Ladegerät

【 Fester Halt durch magnetisches Design 】 Silikon-Oberfläche, Rahmen aus Aluminiumlegierung mit ultradünnem Design. Einfach einstecken und los...

Noch nicht erhältlich

Das einfache Momax Qi-Ladegerät mit USB-C Kabel ist aktuell nicht verfügbar. Dieses ähnelt dem originalen Apple MagSafe-Ladekabel, bietet aber auch hier ein transparentes Design. Als Anschluss kommt USB-C zum Einsatz, ein Preis ist derzeit nicht bekannt. Ebenfalls vergriffen: Die Momax Powerbank mit USB-C statt Lightning.

Wenn die Produkte wieder auf Lager sind, werden wir erneut berichten. Zudem werden wir uns die Produkte später auch selbst im Detail ansehen.