Ultimate Ears Hyperboom: Party-Lautsprecher auch in Weiß erhältlich

Erst gestern haben wir über den neuen Ultimate Ears Wonderboom 3 Lautsprecher berichtet, heute wollen wir nachliefern, dass der große Party-Speaker Ultimate Ears Hyperboom ebenfalls ein kleines Update erfahren hat. Nachdem Hyperboom im Februar 2021 gestartet ist, wird man den Lautsprecher fortan nicht nur in Schwarz, sondern auch in Weiß kaufen können.

Mit einem Gewicht von 5,9 Kilogramm und Abmessungen von 36,4 x 19 x 19 Zentimeter ist der Hyperboom kein besonders portabler Lautsprecher und erfordert zum Transport einen größeren Rucksack. Mitgeliefert wird ein Ladegerät, das die Hyperboom in 2,5 Stunden voll auflädt. Eine Akkuladung soll dann bis zu 24 Stunden reichen, sofern man nicht durchgängig die volle Lautstärke verwendet.

Der neue Lautsprecher Hyperboom von Ultimate Ears unterstützt vier Eingangsquellen – zwei davon via Bluetooth, ein 3,5mm Klinkenanschluss sowie einen Optical Audioeingang. Dank des integrierten, adaptiven Equalizers erkennt Hyperboom die Umgebung und passt die Klangeigenschaften drinnen wie draußen automatisch an, um den Raum mit Sound zu füllen.

Ebenfalls mit an Board ist die Unterstützung für die Boom-App. Damit kann man bevorzugte Wiedergabelisten auswählen oder den Lautsprecher aus der Ferne Ein- und Ausschalten. Und wenn euch ein Krachmacher noch nicht reicht, könnt ihr die Hyperboom per App sogar mit anderen Boom, Megaboom oder Hyperboom koppeln. Und wenn eurem Smartphone der Saft ausgeht, könnt ihr es einfach am USB-Anschluss des Lautsprechers aufladen.

Die Ultimate Ears Hyperboom wird man ab dem 8. September für 449 Euro bestellen können. Die schwarze Variante ist weiterhin relativ preisstabil und kann aktuell im Online-Shop von Stifter für 396,39 Euro gekauft werden. Amazon möchte 416,90 Euro haben.