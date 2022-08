Anker-Sale: MagGo-Produkte, Ladegeräte & mehr aktuell stark reduziert

Die Anker 633 MagGo 2-in-1 Ladestation (Amazon-Link) kann ein iPhone mit MagSafe aufladen, gleichzeitig können auch die AirPods auf dem Standfuß geladen werden. Der Clou: Als Ladegerät kommt die Anker Powerbank zum Einsatz, die einfach angenommen und mitgenommen werden kann. So könnt ihr Zuhause und unterwegs laden. Ein Netzteil und ein USB-C Kabel werden mitgeliefert. Kostet jetzt 87,99 Euro statt 100,90 Euro. Nur in der Farbe Schwarz reduziert, einen Test findet ihr hier.

Anker 633 Magnetisches Kabelloses Ladegerät (MagGo), 2-in-1 Kabellose Ladestation, Abnehmbares... DOPPELTE POWER: Lade dein iPhone 13 oder 12 zeitgleich mit deinen kabellosen Earbuds auf einem praktischen Ladegerät.

SNAP & CHARGE: Einfach das Smartphone an die Ladefläche halten und die magnetische Anziehungskraft sorgt dafür, dass das Gerät automatisch...

Die Anker 622 MagGo Powerbank (Amazon-Link) bietet 5000 mAh und wird einfach via MagSafe auf das iPhone geheftet. Auch hier hat Anker ein nettes Extra eingebaut, da man die Powerbank mit einem klappbaren Deckel ganz einfach aufstellen kann. So kann man eingehende Nachrichten besser ablesen oder gleich einen Film ansehen. Die Powerbank wird per USB-C geladen, ein USB-C Kabel liegt bei. Kostet jetzt in Blau nur 47,99 Euro statt 59,99 Euro, Weiß und Schwarz gibt es für 49 Euro. Einen Test findet ihr hier.

Anker 622 Magnetische Kabellose Powerbank (MagGo), 5000mAh Einklappbare Magnetische Powerbank mit... PROP IT UP: Ausgestattet mit einer integrierten Ständerhalterung, die dein iPhone 12 / 15 aufrecht und in einer bequemen Position behält.

STARK & SICHER: Das Smartphone einfach an die Ladefläche halten und die magnetische Anziehungskraft sorgt dafür, dass das Gerät automatisch...

Das Anker 511 Nano Pro (Amazon-Link) ist ein kompaktes Netzteil mit 20 Watt und bestens für iPhone und iPad geeignet. Die Farbe Arktis (weiß/silber) gibt es aktuell für nur 15,99 Euro. Die Farben Schwarz, Blau und Rosa gibt es mit dem 20 Prozent Rabattgutschein auf der Produktseite für 17,59 Euro statt 21,99 Euro.

Anker 511 Charger (Nano Pro) 20W PIQ 3.0 Ladegerät, USB-C Netzteil, kompatibel mit iPhone 13/13... FÜR DAS IPHONE: Wir stellen vor: Der beste Freund deines iPhones! Anker Nano Pro ist mit seinen 20W Leistung der absolut beste Partner für alle...

NEED FOR SPEED: Verlasse dich auf eine dreifache Ladeenergie (im Vergleich zum Standard 5W-Netzteil) mit ganzen 20W Leistung. Das sind 50% Akku eines...

Wer gleich mehrere Geräte aufladen möchte, kann sich das Anker PowerPort Atom III Slim (Amazon-Link) ansehen. Hier gibt es 3x USB-A und 1x USB-C (45W). Insgesamt gibt es 65 Watt und ihr könnt vier Geräte gleichzeitig aufladen. Kostet jetzt nur noch 39,99 Euro.

Anker PowerPort Atom III Slim USB-C Ladegerät, 65W 4-Port PIQ 3.0 & GaN Netzteil mit 45W USB-C... HIGH SPEED MIT USB-C: Lade per 45W USB-C-Eingang deine USB-C Notebooks wie zum Beispiel Dell XPS 13 oder Macbook Air 2018 mit Höchstgeschwindigkeit.

EINER FÜR ALLE: Ab jetzt kannst du 4 Geräte gleichzeitig laden! Der PowerIQ 3.0 USB-C Port schenkt dir die maximale Leistung von 45W für deine...

