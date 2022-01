Anker 633 Magnetic Wireless Charger: Energie am Schreibtisch und für unterwegs

Im vergangenen Oktober hat Anker seine neue MagGo-Kollektion mit verschiedenen Zubehör-Produkten vorgestellt. Die meisten davon sind bereits erhältlich und wurden auch schon von uns getestet. Der Anker 633 Magnetic Wireless Charger steht auch schon seit einigen Wochen auf meinem Schreibtisch, war bisher aber nicht erhältlich.

An der Verfügbarkeit hat sich zumindest bei Amazon bis dato nichts geändert, der praktische 2-in-1-Ladeständer ist weiterhin nicht gelistet. Zumindest in einer der drei Farben kann er nun aber bei Proshop bestellt werden – auf Lager ist er allerdings erst am 24. Januar erwartet.

Angekündigt war die Ladestation für einen Preis von 109,99 Euro, bei Proshop bezahlt ihr für das Modell in Dolomite White derzeit 95,59 Euro, hinzu kommen Versandkosten in Höhe von 5,49 Euro. Die beiden anderen Farben, Misty Blue und Interstellar Grey, sind leider noch nicht erhältlich.

Anker 633 Magnetic Wireless Charger bietet viel fürs Geld

Der Preis von 100 Euro erscheint zunächst einmal recht hoch, dafür bekommt man meiner Meinung nach aber auch einen guten Gegenwert geboten. Die 2-in-1-Ladeständer kann iPhones mit MagSafe-Technik aufladen, zudem lässt sich ein magnetischer Akku aus der Halterung heraus nehmen, so dass man auch gleich eine Powerbank für unterwegs hat. Der große Vorteil: In der Ladestation platziert, ist der mobile Akku mit einer Kapazität von 5.000 mAh natürlich immer voll geladen und sofort einsatzbereit.

Zwei weitere spannende Details: Auf dem Boden der Ladestation können kleinere Geräte wie beispielsweise die AirPods abgelegt und geladen werden. Zudem liegt im Lieferumfang ein 1,5 Meter langes USB-C-Kabel in der zur Ladestation passenden Farbe und ein 20 Watt Netzteil bei, was auch nicht selbstverständlich ist.

Nichts auszusetzen gibt es meiner Meinung nach an der Verarbeitungs- und Materialqualität, aber das sind wir ja von Anker schon gewohnt. Und so ist es höchstens schade, dass es kein offizielles MagSafe mit 15 Watt gibt, sondern eben nur magnetisches Qi-Laden mit maximal 7,5 Watt. Trotzdem ist der Anker 633 Magnetic Wireless Charger funktional eine der besten Ladestationen, die ich bisher ausprobiert habe.