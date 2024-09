Homematic IP Home Control: Neue Smart-Home-Zentrale startet am 16. September

Die neue Homematic IP Home Control unterstützt das gesamte Homematic IP Portfolio mit mehr als 170 modular einsetzbaren Geräten – vom Heizkörperthermostat bis hin zum Bewegungsmelder, alles lässt sich bequem steuern. Neben den eigenen Komponenten gibt es auch Anbindungen an Amazon Alexa, Google Home, Philips Hue Leuchtmittel, EZVIZ Überwachungskameras und mehr.

Des Weiteren kann man über eine neue EEBUS-Schnittstelle Wechselrichter von PV-Anlagen, Wallboxen, Wärmepumpen und Batteriespeicher anbinden – welche Anbieter unterstützt werden, ist bisher nicht bekannt. Gut: Optional lässt sich das System auch rein lokal und ohne Internetverbindung verwenden, jedoch gibt es im Online-Betrieb deutlich mehr Funktionen. Fernzugriff, automatische Updates und Sprachsteuerung setzen eine Verbindung zu den sicheren Homematic IP Cloudservern voraus.

Bestandskunden können bequem auf die neue Zentrale umsteigen

Bestehende Systeme lassen sich einfach auf eine neue Homematic IP Home Control Einheit umlenken. Ein mitgeliefertes Plug-In vereinfacht den Umzug einer Homematic IP Installation von der älteren Smart-Home-Zentrale CCU3 zur Home Control Unit. Alternativ ist es mit dem Plug-In möglich, eine CCU3 als Gateway mit der Home Control Unit zu verbinden, ohne die gesamte Installation umzuziehen.

Weiterhin gibt Homematic IP an, dass man abermals die höchsten Ansprüche an Datenschutz und Sicherheit gestellt hat. Die Sicherheit von Homematic IP wird kontinuierlich durch unabhängige Institute wie den VDE überprüft, der das Smart-Home-System bereits zum siebten Mal in Folge in den Bereichen Protokoll-, IT- und Datensicherheit zertifiziert hat. Die Nutzung des Systems erfolgt ohne Registrierung und anonym, lediglich die IP-Adresse wird aus technischen Gründen verschlüsselt erfasst. Sämtliche Einstellungen, Messdaten und Automatisierungen werden lokal in der Home Control Unit und in den verbundenen Homematic IP Geräten gespeichert, sodass ein Internetausfall weder den sicheren Betrieb noch die lokale Steuerung per App beeinträchtigt.

Die neuen Daten und Spezifikationen klingen auf jeden Fall vielversprechend, allerdings gibt es auch bei der neuen Smart-Home-Zentrale kein Matter. Ab dem 16. September ist die neue Homematic IP Home Control erhältlich, jedoch ist zum aktuellen Zeitpunkt kein Preis bekannt. Auf der IFA in Berlin kann man sich die neue Homematic IP Home Control schon vorab in Halle 1.2 am Stand 210 ansehen.