HyperJuice: Neue Powerbank mit integriertem Lightning- und USB-C-Kabel

Aus dem Hause HYPER gibt es schon seit ein paar Monaten die gleiche Powerbank mit 10.000 mAh. Wer etwas mehr Power im Gepäck haben will, wirft einen Blick auf die neue Version mit 15.000 mAh. Wir haben die Powerbank von HYPER bisher nicht ins Auge gefasst und wollen das heute nachholen.

Der Vorteil hier: Die Powerbank integriert sowohl ein Lightning- als auch USB-C-Kabel. Diese sind an den Seiten eingelassen und können je nach Gerät und Bedarf ausgeklappt und genutzt werden. Gut: An beiden Strippen könnt ihr Geräte mit bis zu 18 Watt schnell aufladen. So kann man sein iPhone zum Beispiel innerhalb von 30 Minuten von 0 auf 50 Prozent aufladen.

Zusätzlich ist ein USB-C-Port vorhanden, über den man die Powerbank selbst aufladen kann. Vier kleine LEDs zeigen dabei stets den Akkustatus an. Das „HyperJuice 18W Lightning + USB-C Battery Pack“ wird in Kürze über den hauseigenen Shop vertrieben. Mit dem Code 18WLIGHTNING wird man 10 Prozent sparen können, für den Versand nach Deutschland muss man aber rund 30 US-Dollar bezahlen. Die Powerbank selbst kostet 79,99 US-Dollar.

Unser Tipp: Bei Interesse müsst ihr euch noch gedulden. Sobald die Produkte hierzulande erhältlich sind, sagen wir euch Bescheid.

Auf einen Blick