ICQ New: Der Kult-Messenger versucht einen Neustart

Neben MySpace zählte ICQ in meiner früheren Zeit zur Grundausstattung. Mit dem Messenger konnte man mit seinen Freunden in Kontakt bleiben – von Computer zu Computer. Irgendwann haben allerdings WhatsApp, Instagram, Facebook und Co. ICQ den Rang abgelaufen – das Urgestein ist in der Versenkung verschwunden.

Ab sofort liegt Version 9.0 zum Download bereit und jetzt heißt der Messenger ICQ New (App Store-Link) und hat ein grundlegendes Makeover bekommen. Nicht nur das App-Icon wurde aufgefrischt, auch das komplette Design wurde optimiert – und ist stark an das von WhatsApp angelehnt.

Die Eintrittskarte gibt es per Telefonnummer. Einige Nutzer berichten, man könne sich mit seiner alten ICQ-Nummer einloggen – bei mir hat das leider nicht funktioniert und die „Passwort vergessen“-Seite ist nicht erreichbar. Habt ihr euch registriert, könnt ihr den Zugriff auf euer Adressbuch gewähren und nachsehen, wer ebenfalls bei ICQ angemeldet ist.

In den Einstellungen könnt ihr zudem einen eigenen Nicknamen wählen. Vorerst steht hier eine Ziffernfolge, über die ihr ebenfalls erreichbar seid. Andere Kontakte benötigen eure Telefonnummer nicht zwingend.

Funktional ist ICQ New. Neben den herkömmlichen Möglichkeiten, also Textnachrichten, Sprachnachrichten, Standort, Foto, Video, Dateien und Dokumente, könnt ihr auch euren Standort teilen, einen Kontakt senden oder eine Umfrage starten. Sticker und Emojis sind ebenfalls mit dabei. Leider fehlt die verschlüsselte Übertragung von Nachrichten.

ICQ New ist für iPhone, iPad, Android, Mac, Linux und im Web verfügbar. Gebt ihr dem Klassiker unter den Messengern noch eine Chance? Mir bleibt nur noch eins zu sagen: