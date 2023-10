iOS 17.1 Beta 3: Tastensperre für den Action Button im iPhone 15 Pro

iOS 17.1 wird noch irgendwann im Oktober erscheinen, aktuell testet Apple iOS 17.1 Beta 3. Und in der neuen Version gibt es Änderungen für den Action Button im iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro, um versehentliche Aktionen zu verhindern.

Mir ist es auch schon passiert, dass mein iPhone 15 Pro Max zwischen dem Stummmodus und Lautmodus gewechselt hat, während mein iPhone in der Hosentasche war. Die Funktionen Kamera, Taschenlampe, Sprachmemo, Fokus und Lupe wurden jetzt so angepasst, dass diese nicht mehr automatisch ausgelöst werden, wenn man das iPhone in einer Tasche oder Hosentasche transportiert.

Das blinde Auslösen des Stummmodus in der Hosentasche ist sinnvoll, andere Aktionen hingegen nicht. Öffnet sich automatisch die Kamera, kann das den iPhone Akku unbeabsichtigt belasten, zudem findet ihr dann später komische Fotos in eurer Bibliothek. Obwohl eine Aktion nur dann ausgelöst wird, wenn man den Action Button etwas länger drückt, gab es immer wieder Beschwerden, dass Funktionen versehentlich aktiviert wurden.

Die Änderungen werden mit iOS 17.1 freigeschaltet, wenn Apple die neue Software zum Download bereitstellt oder vorab ein genaues Datum kommuniziert, werden wir erneut berichten.