iMessage: Fallen die blauen Blasen unter das Digital Markets Act-Gesetz der EU?

Der Digital Markets Act (DMA) der EU soll Monopolstellungen großer Tech-Konzerne verhindern und für einheitlichere Standards entsprechender Dienste und Angebote in Ländern der EU sorgen. Nun steht auch Apples iMessage im Fokus: Sollen die blauen Blasen von Apples Messaging-Dienst unter das neue Gesetz der Europäischen Union fallen? Das untersucht die Europäische Kommission, wie Reuters berichtet.

Wie dort im Artikel zu lesen ist, untersuchen die EU-Kartellbehörden derzeit Apple und Microsoft im Hinblick auf iMessage, Bing, Edge und Microsoft-Werbung und die Frage, ob diese Dienste der neuen DMA-Verordnung entsprechen müssen oder nicht. Die Untersuchung wurde im September eingeleitet, nachdem Apple und Microsoft „sich dagegen gewehrt hatten, dass die EU-Wettbewerbsbehörde diese Dienste als zentrale Plattformdienste im Rahmen der DMA-Verordnung einstuft.“

Dem Bericht zufolge ermittelt die zuständige Behörde die Bedeutung von iMessage gegenüber konkurrierenden Messaging-Diensten für Apple. Die Kartellbehörden wollen feststellen, wie groß die iMessage-Nutzerbasis von Apple ist, ob auch Geschäftskundschaft iMessage für bestimmte Zwecke nutzt und wie sich iMessage in das Gesamtgeschäft von Apple einfügt.

Reuters berichtet, dass die Europäische Kommission hofft, ihre Bewertung „innerhalb von fünf Monaten“ abzuschließen – was eine Entscheidung im Januar oder Februar des nächsten Jahres bedeuten könnte. Sollte Apple gezwungen sein, iMessage mit dem Digital Markets Act in Einklang zu bringen, könnte der Messaging-Dienst neuen Regeln für die Bedienung von Usern in der EU unterworfen werden.

Samsung: „Grüne Blasen und blaue Blasen wollen zusammen sein“

Gleichzeitig macht nun an anderer Stelle auch Samsung gegen iMessage mobil. Der südkoreanische Tech-Konzern schloss sich Google im Versuch an, Apple davon zu überzeugen, den von Google vorangetriebenen Messaging-Standard RCS (Rich Communication Services) zu übernehmen. In einem gestern veröffentlichten YouTube-Video nimmt Samsung Bezüge auf Shakespeares „Romeo und Julia“.

Samsung zeigt im Video zwei Smartphone-Schnittstellen, die sich gegenseitig texten. „Julia“ ist in dieser Metapher das iPhone, und ihre Eltern (aka Apple) wollen die Einführung von RCS nicht zulassen. „Was hat ihnen Grün jemals getan? Wir sind auch Blasen“, klagt das Android-Smartphone „Romeo“. „Und buchstäblich jeder will, dass wir zusammen sind. Igitt“, schreibt Julia.

Letztendlich erscheint das Video etwas verwirrend, aber Samsung macht es mit dem Titel des Videos deutlich: „Grüne Blasen und blaue Blasen wollen zusammen sein“. Samsung verwendet auch die Tagline und den Hashtag „Help Apple #GetTheMessage“, die Google für die RCS-Kampagne verwendet. Google hat Apple seit mehreren Jahren mit Anzeigen, Plakaten, Websites, Social-Media-Kampagnen und vielem mehr zur Übernahme von RCS gedrängt – bislang ohne Erfolg.