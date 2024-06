iOS 18: iMessage-App unterstützt endlich RCS und geplante Nachrichten

Während der Vorstellung des neuen iOS 18 bei der WWDC 2024-Keynote am Montagabend hat Apple auch einige Neuigkeiten für den eigenen Nachrichtendienst iMessage präsentiert. Die größten Neuerungen sind aber nicht die KI-Emoji, Genmoji oder die Option, SMS per Satellit zu versenden: Es ist die Möglichkeit, endlich Nachrichten zu planen, um sie zu einem späteren Zeitpunkt zu versenden, sowie die Unterstützung für RCS, den Messaging-Standard der nächsten Generation. Dieser dient als Ersatz für SMS, der die Nachrichten-Kommunikation mit Android-Usern deutlich angenehmer gestalten wird.

Jahrelang hat die Nachfrage nach einer Planung von Nachrichten Entwickler und Entwicklerinnen dazu veranlasst, komplizierte und umständliche Übergangslösungen zu kreieren, beispielsweise Apps, die per Push-Benachrichtigung daran erinnern, eine SMS zu senden, oder Optionen, die nur auf iPhones mit Jailbreak funktionierten. Das neue iOS wird die integrierte Funktion bieten, das Versenden von Nachrichten für einen späteren Zeitpunkt zu planen.

Das neue Feature wurde auf der WWDC nur kurz erwähnt. In der Apple-Pressemitteilung wurde sie im gleichen Satz wie das Tapbacks-Upgrade angekündigt. Offenbar denkt Apple nicht, dass „Später senden“ eine Funktion ist, die es wert ist, viel Zeit darauf zu verwenden. Allerdings macht sie das Leben nicht nur einfacher, wenn man beispielsweise jemandem über mehrere Zeitzonen hinweg eine SMS schicken will, ohne die Person zu stören, sondern man könnte die Funktion auch nutzen, um nicht zu verpassen, jemandem einen Geburtstagsgruß zu schicken.

RCS ermöglicht Gruppenchats und Lesebestätigungen auf dem iPhone

Von noch größerer Bedeutung ist jedoch die Unterstützung der Nachrichten-App für RCS, den Nachrichtenstandard und Ersatz für SMS. In der Vergangenheit hatte es viele der Beschwerden von Android-Usern über Apples mangelnde Kompatibilität gegeben. Auch Google hat lange Zeit darauf gedrängt und sich dafür eingesetzt, dass Apple den Standard übernimmt, der die Kommunikation zwischen Android- und iOS-Nutzern verbessern würde.

Aufgrund der langjährigen Weigerung von Apple, RCS zu unterstützen, bedeutete die Kommunikation mit Android-Usern, dass es keine Tippanzeige oder Lesebestätigungen gab, dass Gruppenchats unterbrochen wurden und dass Fotos und Videos in schlechter Qualität verschickt wurden. Zudem waren die Nachrichten nicht wie bei iMessage Ende-zu-Ende verschlüsselt.

Keine blauen Bubbles für Android-User

Unglücklicherweise für Android-User werden Nachrichten, die mit iOS 18 über RCS gesendet werden, auf Apple-Geräten nicht von der grünen Sprechblase befreit. Dies zeigen Screenshots auf der Apple-Website, die die Funktion in Aktion zeigen. Stattdessen zeigt das Textfeld in einer hellgrauen Schrift an, dass die Nachrichten mit jemandem sowohl „Textnachricht + RCS“ unterstützen, während die Nachrichten selbst weiterhin grün sind. Laut Apples Pressemitteilung soll RCS im Vergleich zu SMS und MMS „reichhaltigere Medien und zuverlässigere Gruppennachrichten“ ermöglichen.

Frühere Berichte deuteten darauf hin, dass Apple beabsichtigt, mit der GSMA zusammenzuarbeiten, um eine Unterstützung für Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (E2EE) in das Universal Profile für RCS aufzunehmen, aber E2EE nicht von Anfang an unterstützen wird. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum in Apples Ankündigung von RCS verschlüsselte Nachrichten nicht erwähnt wurden. Die neuen iMessage-Funktionen werden im Herbst mit dem offiziellen Release von iOS 18 den Weg auf alle unterstützten Geräte finden.