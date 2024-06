iOS 18: iCloud-Einstellungen im neuen Look

Apple hat die iCloud-Einstellungen in iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia einer Frischkur unterzogen und bietet in den neuen Betriebsystemen ein neues Design an. Während Apple die Oberfläche neu gestaltet und optimiert hat, könnt ihr weiterhin auf alle bekannten Funktionen zugreifen. Allerdings hat Apple für eine bessere Übersicht den neuen Bereich „Saved to iCloud“ eingeführt, der deutlicher darstellt, wie der Speicherplatz genutzt wird.

Wir haben zum Beispiel iCloud+ abonniert und ganz oben gibt es jetzt sogar ein neues Logo mit „Subscriber Edition“. Darunter könnt ihr sehen, wie viel Speicherplatz in der Cloud noch frei beziehungsweise belegt ist. Der neue „Saved to iCloud“-Bereich listet Apps und Services, die Daten in der iCloud speichern. Natürlich könnt ihr auch weiterhin sehen, wie viel Speicher eine App oder ein Dienst belegt.

Hat man iCloud+ abonniert, kann man neuerdings auch sehen, welche Funktionen man nutzt und wie viel Speicherplatz jedes einzelne Mitglied in der Cloud belegt. Ich finde das neue Design ansprechend und gut sortiert, allerdings muss man sich erneut umgewöhnen, um mit der neuen Struktur zurechtzukommen.

So sehen die iCloud-Einstellungen in iOS 18 aus

Das sind die iCloud-Einstellungen in iOS 17