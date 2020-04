Kontaktlos bezahlen: N26 führt digitale Karten-Versionen ein

Ich zahle sehr gerne kontaktlos mit Apple Pay. In der aktuellen Corona-Station zahle ich, wenn möglich, überall mit Apple Pay. Ich kann eben kontaktlos zahlen und muss keine PIN eingeben. Möglich ist das auch mit einem N26-Konto. Die Online-Bank hat nun eine digitale Karten-Version eingeführt, um sofort nach Kontoeröffnung über Apple Pay oder Google Wallet online und offline zahlen zu können.

Georgina Smallwood, Chief Product Officer bei N26:

In den ersten Wochen der COVID-19-Krise ist die Nachfrage nach mobilen Bezahlmöglichkeiten enorm gestiegen. Wir haben daher intensiv an einem entsprechenden Feature gearbeitet, um unseren Kunden zu ermöglichen, ihr Bankkonto sofort bequem und flexibel zu nutzen.

Neukunden, die ein N26-Konto eröffnen, müssen so nicht mehr auf die Zustellung der physischen Karte warten. Sofort nach Kontoeröffnung kann man mit der digitalen Karte bezahlen. Wenn Kunden ihre Bankkarte verlieren oder sie ihnen gestohlen wird, bietet die neue Funktion ebenfalls schnelle Hilfe. Zahlungen sind dann weiterhin per digitaler Karte in Apple oder Google Wallet möglich. Dafür müssen Kunden in der N26 App einfach ihre existierende Karte sperren und eine Ersatzkarte bestellen.

Die neue Funktion ist für alle N26-Kunden verfügbar, die entweder auf die Zustellung ihrer Karte warten, eine Ersatzkarte bestellt haben oder die ein Upgrade auf ein Premiumkonto vollzogen haben. Nach der Aktivierung kann die digitale Karte im Mobile Wallet 30 Tage lang genutzt werden.