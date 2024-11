Kuo: Apple plant Smart Home-Kamera und AirPods mit neuen Gesundheits-Funktionen

Der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo meldet sich in regelmäßigen Abständen mit neuen Posts bei Medium, um von aktuellen Prognosen und möglichen neuen Apple-Produkten zu berichten. So auch jetzt geschehen: In seinem neuesten Bericht bei Medium spricht Kuo unter anderem über eine neue Smart Home-Kamera von Apple sowie kommende AirPods, die über zusätzliche Gesundheits-Funktionen verfügen könnten.

Laut Kuo soll die Massenproduktion für eine Smart Home-Kamera von Apple im Jahr 2026 starten. Seiner Prognose nach plane Apple, langfristig von diesem Produkt mehrere zehn Millionen Exemplare zu verkaufen. Die Smart Home-Kamera soll nach Aussagen von Kuo über eine kabellose Konnektivität verfügen und auch eine Integration mit Siri und Apple Intelligence aufweisen. Details zu weiteren möglichen Funktionen oder Designs nannte der Apple-Analyst nicht.

Goertek als chinesischer Zulieferer geplant

Das weitere von Kuo genannte Apple-Produkt sollen AirPods mit erweiterten Gesundheits-Funktionen sein, ähnlich derer, die man schon von der Apple Watch kennt. Kuo sagt, dass zukünftige AirPods-Modelle „mehr Gesundheitsmanagement-Funktionen“ haben werden. Der chinesische Hersteller Goertek soll dabei als Haupt-Zulieferer für ein AirPods-Modell, das 2026 erscheinen soll, fungieren, und auch die oben bereits genannte Smart Home-Kamera fertigen.

Aktuell gibt es Berichte, dass die kommenden Powerbeats Pro 2 über eine integrierte Überwachung der Herzfrequenz während eines Trainings verfügen sollen. Es ist daher durchaus denkbar, dass Apple dieses Feature in Zukunft auch auf die AirPods-Modelle ausweiten wird. Auch eine Temperaturmessung könnte bei den AirPods in den kommenden Jahren zum Einsatz kommen.

Wenn die Vermutungen stimmen: Würdet ihr eine Smart Home Kamera von Apple kaufen? Sind euch Gesundheitsfunktionen bei den AirPods wichtig?