Kuo: iPhone 14 mit 48MP Kamera, 8K Video & kein 5,4″ iPhone mini

Im Herbst wird erst einmal das iPhone 13 vorgestellt. 2022 folgt dann das iPhone 14 und der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo meldet sich abermals zu Wort. Während das iPhone mini in diesem Jahr ebenfalls aktualisiert werden soll, könnte die handliche Version schon im Jahr 2022 wegfallen.

Apple soll zwar weiterhin vier iPhone-Modelle planen, das iPhone mini wird es so wohl nicht mehr geben. Erwartet werden zwei Pro-Modelle, sowie zwei günstigere Versionen.

Gleichzeitig wirft Kuo mit neuen Details um sich. So soll das iPhone 14 Fotos mit 48 Megapixel aufnehmen und Videos in 8K filmen können. Laut Kuo soll so die Kameraqualität auf ein neues Niveau gehoben werden.