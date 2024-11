Lightning auf 3,5‑mm-Kopfhöreranschluss Adapter: Apple stellt den Verkauf ein

Der „Lightning auf 3,5‑mm-Kopfhöreranschluss Adapter“ wurde damals zusammen mit dem iPhone 7 und iPhone 7 Plus auf den Markt gebracht, als der Kopfhöreranschluss aus dem iPhone wegrationalisiert wurde. Damals hat Apple den Adapter sogar kostenlos in die iPhone-Box gelegt, doch scheinbar steht der Adapter jetzt vor dem Aus.

In vielen Ländern, unter anderem in den USA und auch in Deutschland, ist der Adapter als ausverkauft gelistet und Bestellungen sind nicht mehr möglich. Der Verkauf des Adapters erfolgt noch in ausgewählten Ländern, zum Beispiel in Frankreich, Dänemark, Norwegen oder Finnland. Man kann davon ausgehen, dass der Lightning auf 3,5‑mm-Kopfhöreranschluss Adapter auch dort verschwindet, wenn der Restbestand verkauft ist.

Die gleiche Situation spielte sich Anfang des Jahres mit dem SuperDrive ab, als das USB-betriebene CD-Laufwerk im Apple Online Store zunächst in den USA und schließlich weltweit ausverkauft war.

Kabelgebundene Kopfhörer sterben aus

Im professionellen Audio-Bereich sind kabelgebundene Kopfhörer zwar unverzichtbar, doch die Masse greift heutzutage sowieso zu kabellosen Kopfhörern. Der Adapter ist ohnehin ein Ladenhüter und wird nicht vermisst. Sollte man dennoch mal einen Adapter benötigen, kann man im Internet solche Produkte von Drittanbietern finden und kaufen.

Die einzigen Modelle mit Lightning-Anschluss, die Apple offiziell noch verkauft, sind das iPhone 14 und das iPhone SE. Es wird jedoch erwartet, dass diese Modelle nächstes Jahr auslaufen. Für das iPhone SE 4 plant Apple dann natürlich einen USB-C-Port. Der USB‑C auf 3,5‑mm-Kopfhörer­anschluss Adapter ist weiterhin bei Apple erhältlich und kostet 10 Euro.

Könnt ihr euch erinnern, wann ihr zuletzt kabelgebundene Kopfhörer genutzt habt? Wenn ja, welches Modell? Oder seid ihr längst auf Wireless-Kopfhörer umgestiegen?