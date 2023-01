MacBooks: 15-Zoll MacBook Air in diesem Jahr, dafür kein 12-Zoll-MacBook?

In seinem neuesten „Power On“-Newsletter hat sich Bloomberg-Redakteur Mark Gurman in dieser Woche auch zum Thema MacBook geäußert. Er geht davon aus, dass Apple in diesem Jahr ein größeres, 15-Zoll-MacBook Air auf den Markt bringt, aber stattdessen auf ein 12-Zoll-MacBook mit Apple Silicon-Chip in 2023 verzichten wird.

Zu dem vermuteten 15-Zoll-MacBook Air nannte Gurman keine weiteren Detail, allerdings hatte der Display-Analyst Ross Young bereits zuvor prognostiziert, dass Apples Zulieferer im ersten Quartal 2023 mit der Produktion von 15,5-Zoll-Displays für das neue MacBook Air beginnen würden. Dies veranlasste ihn zu der Annahme, dass Apple einen solchen Laptop bereits in diesem Frühjahr auf den Markt bringen würde.

Das MacBook Air wurde zuletzt im Sommer 2022 in einer überarbeiteten Fassung auf den Markt gebracht. Meinen kleinen Erfahrungsbericht dazu lest ihr hier. Es ist daher wahrscheinlich, dass ein 15-Zoll-Modell über ein sehr ähnliches oder sogar identisches Design wie das gegenwärtige 13-Zoll-Modell verfügen wird. Als Prozessor-Optionen könnten der M2- und ein neuer M2 Pro-Chip möglich sein.

Letztes 12″-MacBook wurde 2019 eingestellt

Bezüglich des 12-Zoll-MacBooks hatte Gurman schon zuvor prognostiziert, dass Apple eine Markteinführung gegen Ende 2023 oder Anfang 2024 in Betracht ziehe. Jetzt geht der Tech-Reakteur und -Leaker davon aus, dass das kleinere Modell in den kurzfristigen Plänen des Konzerns keine Rolle mehr spielt.

In der Vergangenheit hatte Apple bereits 12-Zoll-MacBooks auf den Markt gebracht, darunter ein ultradünnes Modell, das nur rund ein Kilogramm wog. Es wurde 2015 veröffentlicht, aber 2019 bereits wieder eingestellt. Mit dem Einsatz der lüfterlosen Apple Silicon-Chips wäre ein solch kompaktes Modell ohne größere Einschränkungen wieder denkbar.