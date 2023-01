Vor genau 16 Jahren: Steve Jobs stellt das iPhone vor

Dieser heutige Montag markiert genau den Tag, an dem der frühere Apple-CEO Steve Jobs auf der Bühne der Macworld Expo im kalifornischen San Francisco stand und die allererste Generation des iPhones erstmals der Öffentlichkeit vorstellte. Am 9. Januar 2007 sprach Steve Jobs davon, dass „Apple das Telefon neu erfinden“ werde. Die Enthüllung des ersten iPhones mit seinem Multi-Touch-Display ohne physische Tasten sowie seinem eigenen mobilen Betriebssystem iPhoneOS – mittlerweile in iOS umbenannt – war ein Novum in der Geschichte der Telefon- und Smartphone-Geschichte.

Jobs beschrieb das iPhone als einen iPod inklusive Touchsteuerung, ein Telefon und ein Internet-Kommunikationsgerät, das diese drei Elemente mit neuester Technik unter einen Hut bringen wollte. Die erste Generation des iPhones verfügte über ein 3,5-Zoll-LCD-Display, eine 2-Megapixel-Kamera und ein Gehäuse mit einem Mix aus Aluminium und Kunststoff.

Seit der ersten Präsentation im Januar 2007 hat sich beim iPhone eine Menge getan: Im Jahr 2010 erfuhr das Apple-Smartphone mit der iPhone 4-Generation das erste große Redesign inklusive flacherer Kanten, einem neuen Retina-Display, eine 5-Megapixel-Kamera samt LED-Blitz, A4-Prozessor und mehr. Mit dem iPhone 5, das zwei Jahre später das Licht der Welt erblickte, gab es erneut einen Wachstumssprung bei der Displaygröße, den A6-Chip und eine 8-Megapixel-iSight-Kamera. Apple bezeichnete das iPhone 5 als „das dünnste Smartphone der Welt“.

In den darauffolgenden Jahren stattete Apple das iPhone mit immer neuen Innovationen aus, darunter Touch ID und Face ID zum Entsperren des Geräts per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung, fortschrittlichen Kamera-Setups, leistungsfähigeren Prozessoren, besserer Akkulaufzeit und einem integrierten Ökosystem von Geräten.

Die aktuelle iPhone-Generation weist insgesamt fünf verschiedene Modelle auf: Das iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max und das iPhone SE. Die Ausstattung der gegenwärtigen Generation mit ihrem randlosen Display, einem Drei-Kamera-Setup mit Weitwinkel- und Zoom-Objektiv sowie 48-Megapixel-Auflösung, 4K-Videoaufzeichnung, der Dynamic Island, Gesichtserkennung und einem Display mit 120Hz Aktualisierungsrate wäre an einem Tag im Januar 2007 noch undenkbar gewesen.

Welche Generation war euer erstes iPhone? Wünscht ihr euch manchmal ein bestimmtes Modell zurück? Welches Feature sollte das iPhone in Zukunft unbedingt aufweisen? Wir sind wie immer gespannt auf eure Meinungen zum Thema.