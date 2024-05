Vodafone: Neue TV-Box „GigaTV Home Sound“ pünktlich zum Start der EM

Zum Start der Fußball-EM veröffentlicht Vodafone am 28. Mai seine neue „GigaTV-Home-Sound“-TV-Box, über die ihr Filme, Serien oder eben auch EM-Spiele samt erstklassigem Sound schauen könnt. Dabei könnt ihr mit der Box sowohl über Kabel als auch über Internet fernsehen. Die Box bietet Zugriff auf eine große Auswahl an TV-Sendern, Streaming-Diensten, Mediatheken und Video-on-Demand-Angeboten und ist ausgestattet mit einem Soundsystem von Bang & Olufsen.

Überzeugen will die GigaTV Home Sound Box vor allem durch ihren Klang. Sie ist ausgestattet mit drei Lautsprechern und einem Subwoofer sowie mit der Dolby-Atmos-Technologie. Da die Box auch Bluetooth- und Chromecast-fähig ist, könnt ihr sie auch zum Abspielen von Musik über Spotify und Co. nutzen.

Die GigaTV Home Sound Box verfügt außerdem über integrierte Mikrofone, sodass ihr sie auch bequem per Sprachbefehl steuern könnt. Auch an Bord ist der Google Playstore, über den ihr Netflix, DAZN, Prime und Co. herunterladen und installieren könnt.

Wollt ihr Inhalte aufzeichnen, werden die Aufnahmen ab sofort in Vodafones Cloud gespeichert. Eine Festplatte ist in der neuen Box nicht mehr enthalten. Bis zu 200 Stunden an Videoaufzeichnungen lassen sich dabei speichern und auch von unterwegs über die GigaTV-App wiedergeben.

GigaTV Home Sound ist für Kabel und Internet optimiert

Vodafone stellt seine neue GigaTV-Box in zwei Varianten bereit:

„Das Standard-Modell ist die ‚GigaTV Home‘, die in den ersten sechs Monaten der 24-monatigen Vertragslaufzeit für 9,99 Euro monatlich erhältlich ist und danach 14,99 Euro pro Monat kostet. Die ‚GigaTV Home Sound‘ ist mit Lautsprechern für leistungsstarken Sound und Audio-Technologie designt von Bang & Olufsen sowie zusätzlichen Fernfeld-Mikrofonen ausgestattet. Sie kostet fünf Euro mehr pro Monat.“

Das TV-Paket enthält 82 Sender in SD- und 57-Sender in HD-Qualität. Weitere HD-Sender können über Vodafone Premium hinzugebucht werden. Kunden, die ausschließlich über die GigaTV-App streamen möchten, zahlen monatlich 9,99 Euro.

GigaTV-Box startet am 28. Mai

Erhältlich ist die GigaTV-Box ab dem 28. Mai. Bestandskunden, die auf das neue System upgraden möchten, bekommen die Gelegenheit zu wechseln.