macOS Monterey: So aktiviert ihr die Akkuanzeige mit Prozentangabe

In der Vergangenheit hatte Apple aus unerfindlichen Gründen die permanente Akkustandsanzeige in Prozent unter macOS verschwinden lassen. Viele Mac-User griffen daher zu Drittanbieter-Apps, die dies wieder möglich machten und die Prozentzahl in der Menüleiste anzeigten.

Mit dem neuen macOS Monterey hat Apple das Feature allerdings werksseitig wieder eingebaut – allerdings etwas versteckt in den Systemeinstellungen, und daher nicht sofort ersichtlich. Wir zeigen euch Schritt für Schritt, wie ihr die Prozentangabe aktiviert.

Ruft im Dock die Systemeinstellungen auf.

Wählt in den Systemeinstellungen „Dock & Menüleiste“.

In der linken Seite befinden sich die Control Center- und Menüleisten-Elemente. Scrollt etwas nach unten zum Bereich „Batterie“ (grünes Icon).

Im „Batterie“-Menü das Häkchen bei „Prozent anzeigen“ anklicken und falls noch nicht geschehen, auch das Häkchen bei „In Menüleiste anzeigen“ aktivieren.

Nach diesen Schritten sollte fortan der Akkustand eures Macs auch in der Menüleiste direkt neben dem Akku-Symbol auftauchen. Auch ohne die permanente Prozentangabe in der Menüleiste könnt ihr die Info natürlich immer noch aufrufen, wenn ihr in der Leiste direkt auf das Akku-Symbol klickt und damit das Untermenü öffnet.