Microsoft Office 2024: Abofreie Version für macOS und Windows erschienen

Microsoft 365 bringt zahlreiche Vorteile mit sich, muss dafür aber auch monatlich bezahlt werden. Das Abonnement ist fast immer im Angebot, pro Monat werden dann circa 5 Euro fällig. Es gibt Zugriff auf Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote und mehr, zudem gibt es Cloud-Speicher, und ihr könnt auch die mobilen Apps unterwegs im vollen Umfang nutzen. Aber ein Abonnement ist nicht jedermanns Sache: Genau aus diesem Grund kündigte Microsoft im März an, die neue Dauerlizenz für Microsoft Office 2024 noch in diesem Jahr verfügbar zu machen.

Dies ist nun geschehen: Microsoft Office 2024 ist ab sofort für Mac und Windows erhältlich. Allerdings muss man mit kleinen Einschränkungen leben, denn es entfallen die Vorteile der Abo-Version: Die Dauerlizenz gilt nur für ein Gerät und es gibt keine mobilen Apps, keinen Cloud-Speicher und mehr. Solltet ihr Office nur gelegentlich nutzen, fahrt ihr trotzdem mit dem Einmalkauf besser und spart so die wiederkennende Bezahlung. Wenn ihr euch für die Dauerlizenz entscheidet, bekommt ihr vom Startermin an fünf Jahre Produktunterstützung für die neuen Office-Versionen.

Praktische Verbesserungen bei Excel und Outlook

Mit Office 2024 erhalten Käufer und Käuferinnen je nach gewählter Variante aktualisierte Versionen der bekannten Microsoft-Anwendungen Word, Excel, PowerPoint, OneNote und Outlook. Zu einer der Neuerungen gehört eine optimierte Leistung von Excel, die sich vor allem beim Umgang mit mehreren gleichzeitig geöffneten Arbeitsmappen bemerkbar machen soll. Wer Outlook auf dem Mac nutzt, hat nun Zugriff auf anpassbare Wischgesten, die es einfacher gestalten sollen, mit dem Magic Trackpad und der Magic Mouse die eigenen E-Mails zu verwalten.

Die Präsentations-Software PowerPoint hat mit „Cameo“ ebenfalls eine neue Funktion spendiert bekommen: Cameo soll es ermöglichen, eine Live-Kamera in Folien zu integrieren. Ebenfalls neu: Videos und Audiodateien in Präsentationen lassen sich jetzt mit Untertiteln versehen. OneNote wurde um einen Vollbild-Stiftmodus erweitert, zudem unterstützt Office 2024 das OpenDocument-Format in Version 1.4 in allen Apps. Auf der eigenen Website informiert Microsoft über alle Neuerungen.

Zwei Versionen zu Preisen ab 149 Euro

Die Einzelkauf-Lizenz für Microsoft Office 2024 ist kompatibel mit macOS Ventura, macOS Sonoma und macOS Sequoia. Für die Installation ist neben einem Microsoft-Konto auch ein Internetzugang für den Download und die Aktivierung der Software-Suite notwendig. Microsoft Office 2024 erscheint in zwei Versionen: Office Home 2024 zum Preis von 149 Euro, das neben Word und Excel auch PowerPoint und OneNote enthält, sowie Office Home & Business 2024, das zudem Outlook und eine kommerzielle Nutzung enthält.

Wie oben erwähnt, gibt es ständig Aktionen und Angebote, bei denen die Lizenzen günstiger angeboten werden – auch die Dauerlizenzen. Wer also nicht direkt zum Start zugreift, wird etwas später viel Geld sparen können. Wer sich mit der Abo-Version anfreunden kann, findet aktuell Microsoft 365 Single für einen User und bis zu fünf Geräte mit insgesamt 15 Monaten Laufzeit bei Amazon zum Preis von 59,99 Euro statt 123,99 Euro – das entspricht einem monatlichen Preis von 4 Euro.