Spotify führt neue Offline-Funktion für Premium-Nutzer ein

Bereits seit Ewigkeiten bietet Spotify (App Store-Link) eine Download-Funktion für einzelne Songs, Alben oder Wiedergabelisten an. Zusammen mit einem Premium-Abo könnt ihr dann ganz einfach die gewünschte Musik direkt auf eurem iPhone oder iPad speichern und so auch dann anhören, wenn ihr keine aktive Internetverbindung habt.

Bei der Sache gibt es nur ein Problem: Hat man zuvor nicht an die Downloads gedacht und merkt das erst, wenn es zu spät ist, dann gab es bisher überhaupt keine Musik. Ein Beispiel aus dem Alltag wäre etwa eine Reise im Flugzeug. Wobei, dort kann man ja mittlerweile auch schon per WLAN surfen. Sagen wir also eher: Ihr steht plötzlich in einem klassischen deutschen Funkloch.

So funktioniert das Offline-Backup von Spotify

Mit der Offline-Backup-Funktion greift Spotify auf die zwischengespeicherte Musik zurück. Das sind Stücke, die ihr ist kürzlich gehört habt oder die noch in eurer Warteschlange sind. Hier sammeln sich durchaus einige Lieder an und ihr könnt so ganz einfach darauf zugreifen, auch wenn ihr keine Internet-Verbindung habt.

Genau dann wird auf der Home-Seite der Spotify-App die neue Offline-Backup-Funktion angezeigt. Spotify gibt uns dazu noch die folgenden Tipps mit auf den Weg:

Stelle sicher, dass du in letzter Zeit mehr als fünf Lieder angehört hast und das Offline-Hören aktiviert ist. Dies findest du unter Einstellungen und dann Datenspeicherung und Offline oder Speicher. Suche nach dem Schalter für die Offline- Wiedergabe.

Du kannst die Offline-Sicherung zu Deiner Bibliothek hinzufügen, um jederzeit darauf zugreifen zu können.

Du kannst Offline Backup nicht finden? Stelle sicher, dass deine Spotify-App auf die neueste Version aktualisiert ist.

Sollten sich bereits einige Lieder für das Offline-Backup angesammelt haben, könnt ihr während der Wiedergabe ohne Internet ganz einfach nach Künstlern, Stimmungen und Genres filtern.