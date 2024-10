NBA 2K25: Neues Basketball-Spiel bei Apple Arcade erschienen

In jeder Woche gibt es bei Apples Spieledienst Apple Arcade nicht nur Updates für bestehende Titel, sondern auch regelmäßige Neuerscheinungen. An diesem Freitag dürfen sich vor allem Basketball-Fans freuen: NBA 2K25 Arcade Edition (App Store-Link) hält exklusiv Einzug im Spiele-Abo und kann ab sofort aus dem deutschen App Store geladen werden.

A propos geladen werden: NBA 2K25 lässt sich problemlos auf iPhones, iPads, dem Mac, dem Apple TV und der Apple Vision Pro installieren. Dabei gilt es zu bedenken, dass für das Spiel ganze 11,3 GB an freiem Speicherplatz benötigt werden – schaufelt also genügend Platz frei, wenn ihr die Neuerscheinung ausprobieren wollt. Zudem braucht es iOS/iPadOS/tvOS 13.0, macOS 11.0 oder visionOS 1.0 oder neuer für die Einrichtung. Auch eine deutsche Lokalisierung ist gleich zum Start mit an Bord.

Mit der Rückkehr beliebter Modi und dem Debüt neuer Features bietet die NBA 2K25 Arcade Edition noch mehr Möglichkeiten, sich mit dem Freundeskreis zu verbinden und die eigenen Fähigkeiten zu verbessern. Zu den diesjährigen Updates gehört ein erweiterter MyCAREER-Modus mit einer völlig neuen Nachbarschaft, die Indoor-MyCOURT und Outdoor-Streetballplätze, Geschäfte und Umgebung in einem nahtlosen Bereich vereint. Mit der NBA 2K25 Arcade Edition lassen sich eine Vielzahl von Features und Modi nutzen, darunter:

Neue Features in MyCAREER: MyCAREER führt mit der Neighborhood ein neues Gameplay ein, das neue Streetball-Felder, Geschäfte und NPCs im Freien bietet. Die Aufregung geht weiter mit neuen Kernabzeichen, anpassbaren Straßenoutfits und Tattoos, und PVE/PVP-Streetballspiele sind Teil des Platzerlebnisses.

MyCAREER führt mit der Neighborhood ein neues Gameplay ein, das neue Streetball-Felder, Geschäfte und NPCs im Freien bietet. Die Aufregung geht weiter mit neuen Kernabzeichen, anpassbaren Straßenoutfits und Tattoos, und PVE/PVP-Streetballspiele sind Teil des Platzerlebnisses. GOAT Challenge: Im überarbeiteten Modus „Greatest“ kann man die karrierebestimmenden Momente der Legenden des Spiels mit einem neuen GOAT erleben, der mit jedem weiteren Patch veröffentlicht wird. Ab dem Start können die Spieler und Spielerinnen den kometenhaften Aufstieg von Jayson Tatum vom NBA-Rookie zum NBA-Champion erleben. Es lassen sich 10 Level von seinem ersten NBA-Spiel im Jahr 2017 bis zu den NBA Finals 2024 durchlaufen, um Upgrades freizuschalten, die seine Takeover-Fähigkeiten und Abzeichen verstärken. Auch einige Ziele, um zeitlich begrenzte Belohnungen freizuschalten, sind integriert.

Im überarbeiteten Modus „Greatest“ kann man die karrierebestimmenden Momente der Legenden des Spiels mit einem neuen GOAT erleben, der mit jedem weiteren Patch veröffentlicht wird. Ab dem Start können die Spieler und Spielerinnen den kometenhaften Aufstieg von Jayson Tatum vom NBA-Rookie zum NBA-Champion erleben. Es lassen sich 10 Level von seinem ersten NBA-Spiel im Jahr 2017 bis zu den NBA Finals 2024 durchlaufen, um Upgrades freizuschalten, die seine Takeover-Fähigkeiten und Abzeichen verstärken. Auch einige Ziele, um zeitlich begrenzte Belohnungen freizuschalten, sind integriert. Quests: Quests bieten ein verbessertes Tutorial-System, das die Spieler und Spielerinnen durch neue Features führt und ihnen hilft, Gameplay und Steuerung zu erlernen, während man einen eigenen MyPLAYER aufbaut und verschiedene Ziele und Belohnungen erreicht.

Das Team von 2K hat zudem bereits einige Neuerungen im Köcher, die mit den nächsten Updates veröffentlicht werden sollen. NBA 2K25 Arcade Edition führt beispielsweise bald regelmäßige Seasons ein, die sich thematisch um einen NBA-Spieler drehen und den Gamern neue Belohnungen und Updates bieten, einschließlich der Chance, exklusive, zeitlich begrenzte Belohnungen freizuschalten – wie stylische Streetwear, neue Frisuren, einzigartige Tattoos und begehrte Schuhe.

Wer gegen den eigenen Freundeskreis antreten will, kann Apples iCloud verwenden, um Multiplayer-Games zu starten. Für ein noch authentischeres Spielerlebnis unterstütz NBA 2K25 zudem Xbox-, PS DualShock-, PS DualSense- und weitere MFi-kompatible Game-Controller. Um NBA 2K25 spielen zu können, ist ein Abo für Apple Arcade notwendig, das derzeit für 6,99 Euro/Monat gebucht werden und jederzeit gekündigt werden kann. Für weitere Eindrücke zur Apple Arcade-Neuerscheinung haben wir euch abschließend den YouTube-Trailer zum Spiel eingebunden.