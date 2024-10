Oura Ring 4: Neue Smart-Ring-Generation vorgestellt

Oura hat gestern seinen neuen Smart-Ring „Oura Ring 4“ (Hersteller-Webseite) angekündigt. Der Ring, der mit der neuen Smart-Sensing-Technologie ausgestattet ist, soll besonders genau in der Datenerfassung sein und verfügt über in den Ring eingelassene Sensoren, was für eine glatte Oberfläche des Rings und somit für einen höheren Tragekomfort sorgen soll.

Smart Sensing ist eine durch einen Algorithmus angetriebene Technologie, durch die, in Kombination mit den verbauten Sensoren, eine besonders genauen Datenerfassung möglich sein soll. Im Vergleich zum Vorgängermodell verfügt der Oura Ring 4 über 18, statt acht, Signalwege und soll so eine kontinuierliche Datensammlung ermöglichen. Dabei ist der Ring in der Lage, stets den besten Signalweg zu ermitteln und zu benutzen.

Chief Product Officer Holly Shelton sagt:

„Wir haben den Oura Ring 4 so konzipiert, dass er lebenserprobt ist – es ist einfach, eine Technologie zu entwickeln, die unter optimalen Bedingungen funktioniert, aber nicht dem wirklichen Leben entspricht. Mit Smart Sensing berücksichtigt der Oura Ring 4 die natürliche Drehung des Rings bei täglichen Aktivitäten sowie Unterschiede in der Fingeranatomie, der Form, dem BMI und dem Hautton.“

Überarbeitete Oura-App ausgerollt

Auch die Oura-App hat im Zuge der Neuentwicklung der vierten Oura-Ring-Generation ein Update beschert bekommen. Oura-Mitglieder erhalten in der App nun eine verbesserte Übersicht über ihre täglichen Gesundheitsdaten sowie Langzeitanalysen. Den Kunden soll es einfacher gemacht werden, kurzfristige Verhaltensweisen und deren langfristige Auswirkungen besser zu verstehen und auf Grundlage dessen für sie und ihre Gesundheit vorteilhafte Entscheidungen treffen zu können. Das neue Design der App fußt dabei auch auf Feedback, das Oura von seinen Nutzerinnen und Nutzern gesammelt hat.

Da Oura mittlerweile weitere Gesundheitskategorien abdeckt, wie etwa Frauen- und Herzgesundheit oder Stress & Resilienz und auch in den Bereich Stoffwechselgesundheit einsteigen will, wurde auch die Oura-App bereits um die neu hinzugefügten Kategorien erweitert. Da Oura eigenen Angaben zufolge nun vermehrt eine weibliche Kundschaft hat, haben alle Funktionen rund um den Zyklus und die Schwangerschaft bei der Neugestaltung der App noch einmal eine besondere Aufmerksamkeit bekommen.

Die aktualisierte Fassung der App steht allen Oura-Kunden, ungeachtet der erworbenen Ring-Generation, zur Verfügung. Das Update wurde bereits ausgerollt und soll in den nächsten Wochen für alle Kunden verfügbar sein.

Ab sofort vorbestellbar



Der neue Oura Ring wird in zwölf Größen und sechs Farben verfügbar sein: Brushed Silver, Gold, Roségold, Silber, Stealth und ein aktualisiertes schwarzes Finish. Der Ring ist ab sofort vorbestellbar und soll ab dem 15. Oktober ausgeliefert werden. Die Preise variieren je nach Farbe und reichen von 399 Euro bis 549 Euro. Die Akkulaufzeit des Rings soll laut Herstellerangaben bei bis zu acht Tagen liegen. Seid ihr euch unsicher, welche Ringgröße ihr benötigt, könnt ihr euch im Bestellvorgang auch zunächst ein Größenprobierset nach Hause liefern lassen.