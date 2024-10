Smash Hit erscheint nach 280 Millionen Downloads auf Apple Arcade

Da mussten wir ganz schön tief im Archiv graben. Im März 2014 haben wir euch das damals neue Smash Hit vorgestellt. Mehr als 10 Jahre später meldet sich das Arcade-Spiel auf Apple Arcade zurück. Mit dem Spiele-Abo von Apple könnt ihr das ehemalige Premium-Spiel in vollem Umfang erleben.

In Smash Hit+ (App Store-Link) bewegt man sich durch elf große Bereiche, die in über 50 kleinere Räume unterteilt sind. In der futuristischen Welt muss man per Fingertipp auf das Display kleine Kugeln abschießen und damit wertvolle Kristalle treffen, gleichzeitig aber auch auf Hindernisse aufpassen und diese gegebenenfalls mit einer Kugel zerstören.

Wenn man einen Kristall trifft, bekommt man mindestens drei Kugeln gutgeschrieben. Vorbei ist das Spiel, wenn man keine Kugeln mehr übrig hat, den aktuellen Vorrat kann man jederzeit am oberen Displayrand ablesen. Übersieht man ein Hindernis oder reagiert nicht schnell genug und prallt dagegen, werden direkt zehn Kugeln abgezogen. Unterschiedliche Power-Ups sorgen in Smash Hit für Abwechslung, wobei es auch so faszinierend genug ist, die tolle Physik und das splitternde Glas zu beobachten.

In Smash Hit+ sind alle Spielmodi direkt freigeschaltet

Das kam in den vergangenen 10 Jahren richtig gut an. Mehr als 280 Millionen Mal wurde Smash Hit bisher aus dem App Store geladen. In der Plus-Neuauflage für Apple Arcade sind alle Bereiche direkt freigeschaltet, so dass ihr sofort in die meditative Action eintauchen könnt.

Gespielt werden können auch in Smash Hit+ sechs verschiedene Modi, neben einem entspannenden Zen-Modus bietet das Spiel auch einen extra-schweren Mayhem-Modus. Und wenn euch das alles nicht reicht, könnt ihr das Glas auch gemeinsam mit Freunden zerschmettern: Im lokalen Multiplayer-Modus spielt ihr entweder gemeinsam im Team oder auch gegeneinander. Das kann man auch nach 10 Jahren auf jeden Fall noch einmal ausprobieren.