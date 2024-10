Telekom und Deutsche Bahn: Besserer Mobilfunkempfang im Zug

2021 hatten sich Telekom und die Deutsche Bahn das Ziel gesetzt, binnen fünf Jahren den Mobilfunkempfang entlang der Gleise deutlich zu verbessern. Nach nun drei Jahren ziehen die beiden Unternehmen Bilanz und tun kund: Das Ziel ist – für Telekom-Kunden – erreicht. Für sie gibt es auf Bahnreisen nun eine deutlich größere Netzabdeckung und höhere Bandbreiten.

Einen dreistelligen Millionenbetrag haben die beiden Unternehmen zu diesem Zwecke investiert und rund 470 Mobilfunkmasten neu gebaut sowie 1.900 Standorte modernisiert. Nun können Telekom-Kunden auf 99 Prozent der Hauptverkehrsstrecken auf mindestens 200 MB/s Bandbreite zurückgreifen. Vielerorts sind es gar 300 MB/s. Auf Nebenstrecken sind heute zu rund 96 Prozent 100 MB/s Bandbreite verfügbar. Das entspricht einer Steigerung von 13 Prozent gegenüber 2021.

Dank der neu aufgestellten Masten können Funklöcher entlang vieler Strecken bereits vollständig verhindert werden, etwa auf den Routen Frankfurt-Nürnberg-München, Karlsruhe-Basel, Frankfurt-Köln (linksrheinisch), Köln-Düsseldorf-Dortmund, Frankfurt-Kassel-Hannover, Berlin-Leipzig-Erfurt-Nürnberg-München, Hamburg-Bremen, Saarbrücken-Mannheim sowie Dresden-Leipzig.

Dr. Richard Lutz, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn, sagt, dass die Bahn ihre Züge im Rahmen der Modernisierung außerdem umgerüstet und in immer mehr Zügen nun mobilfunktransparente Scheiben verbaut habe. Mittels eines Lasers wird dabei eine dünne Metallschicht in diese Scheiben eingefügt, die vor UV-Strahlung schützen soll. Mobilfunksignale können die Scheiben aber durchdringen. Diese Scheiben werden künftig die bisherigen Repeater ersetzen, die aktuell verbaut sind. Neue Wagen werden ab Werk mit den besagten Scheiben ausgestattet, bei alten Wagen kann die Lasertechnik auf die bestehende Scheibe angewendet werden und das Fenster so mobilfunkdurchlässig gemacht werden.

Zusammenarbeit geht weiter

Zwar haben Bahn und Telekom ihre Ziele früher erreicht als geplant, doch soll die Zusammenarbeit weiter gehen. In weiteren Ausbaustufen soll der Mobilfunkempfang in Tunneln verbessert werden. Auch Strecken, die durch Naturschutzgebiete führen, sollen künftig besser versorgt werden.