Mit USB-C: Praktische Steckdose für den Schreibtisch

Bei uns im Büro werden ja immer wieder neue Gadgets getestet. Viele werden mittlerweile per USB-C mit Energie versorgt, aber immer mal wieder wird auch eine Steckdose benötigt. Natürlich packe ich keinen Wischroboter direkt auf meinem Schreibtisch, gerade bei kleineren Geräten ist es aber schon bequemer, wenn man den ersten Testlauf direkt am Arbeitsplatz erledigen kann.

Genau dafür habe ich mir bei Amazon eine Mehrfachsteckdose mit einer Befestigungsmöglichkeit an Tischplatten bestellt. Knapp 29 Euro (Amazon-Link) kostet das gute Stück, erhältlich ist es in Schwarz und Weiß. Passend zu meiner Tischplatte habe ich mich für die dunkle Variante entschlossen.

Die Montage ist kein Hexenwerk: Mit einer Schraubklemme wird die Steckdosenleiste am Tisch befestigt. Die Halterung ist mit einem rutschfesten Material ausgestattet und bleibt so an Ort und Stelle, auch wenn man ein Gerät mit etwas Kraft einsteckt. Das Anschlusskabel auf der Unterseite ist zwei Meter lang und ich habe es einfach in die Steckdosenleiste eingesteckt, die unter meinem Schreibtisch in der Kabelwanne liegt.

USB-Ports können etwas mehr Leistung vertragen

Für kleinere Tests von Gadgets wie Ladegeräte habe ich nun immer Steckdosen parat, ohne dass besonders viel Fläche auf dem Schreibtisch verloren geht. Optisch finde ich diese Lösung ebenfalls gut, da sie recht dezent ist. Zumal man ja auch ein wenig mit der Position am Schreibtisch selbst spielen kann, bei mir ist die Steckerleiste ganz außen angebracht und damit kaum im Sichtfeld.

Man muss aber auch sagen, dass es sich bei diesem Produkt jetzt nicht um das ultimative Technik-Gadget handelt. Die Anschlüsse liegen recht nah beisammen und sind zudem noch um 45 Grad gedreht, was bei dicken Steckern zu Problemen führen kann. Die USB-Ports, darunter zwei klassische Anschlüsse, liefern auch nur maximal 18-20 Watt. Ich nehme sie einfach mal mit, vielleicht könnt ihr ja sogar etwas damit anfangen.

Ansonsten bin ich auch auf eure Kommentare gespannt. Wie habt ihr das mit der Stromversorgung auf, am und unter dem Schreibtisch gelöst? Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie es an eurem Arbeitsplatz aussieht.