Bose QuietComfort Earbuds: Neue In-Ear-Kopfhörer starten für 199,95 Euro

Bose erweitert seine erfolgreiche QuietComfort-Serie mit den neuen QuietComfort Earbuds, die speziell für den täglichen Gebrauch konzipiert wurden und den gewohnt guten Klang sowie eine erstklassige Geräuschunterdrückung bieten. Zu den neuen Funktionen gehören anpassbare Touch-Bedienelemente, die Möglichkeit, per Sprachbefehl Selfies zu machen oder Anrufe zu tätigen, ein kabelloses Ladeetui sowie eine Akkulaufzeit von bis zu 8,5 Stunden.

Bose ist für tolles Noise-Cancelling bekannt und auch die neuen QuietComfort Earbuds sind mit dieser Technologie ausgestattet, um Umgebungsgeräusche auszublenden. Dafür verfügt jeder Kopfhörer über 6 Mikrofone, mit denen auch eine gute Sprachqualität gewährleistet sein soll. Für den aktiven Lifestyle sind die QC Earbuds wasser- und schweißresistent und können daher auch ein paar Regenschauer abhaben. Für den perfekten Sitz im Ohr liefert Bose drei Sets mit verschieden großen Ohreinsätzen mit.

Bose QuietComfort Earbuds sind ab sofort erhältlich

Die Spielzeit ist mit 8,5 Stunden ausdauernd, wobei 2,5 weitere Ladungen im Ladecase warten. Vollständig aufgeladen sind sie bereits nach 1,5 Stunden und mit einer 20-minütigen Schnellladung lässt sich die Akkulaufzeit um bis zu drei Stunden verlängern. Mit modernem Bluetooth 5.3 gibt es eine zuverlässige Verbindung zu Smartphone, Tablet und Co, außerdem ist Multipoint mit an Bord, um schnell zwischen zwei Geräten umschalten zu können. Die Touch-Tasten an den Kopfhörern können die Musik steuern und lassen sich auch per App anpassen.

In der zugehörigen Bose-App kann man auch zwischen den ANC-Einstellungen „Quiet“ und „Aware“ wechseln, wobei ihr die Geräuschunterdrückung auch komplett abschalten könnt. Der 5-Band-Equalizer erlaubt eine Feinabstimmung für Bässe, Mitterand Höhen und mit Voice ID könnt ihr Einstellungen auch per Sprache steuern. Mit dem Aktivierungswort „Hey Headphones“ könnt ihr zum Beispiel ein Selfie auslösen oder andere Aktionen vornehmen.

Die neuen QuietComfort Earbuds sind ab sofort erhältlich und kosten 199,95 Euro, wobei ihr zwischen den Farben Schwarz, Rauchweiß und Hellflieder wählen könnt.