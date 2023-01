Of Two Minds: Full-Motion-Videospiel mit psychologischen Aspekten angekündigt

Sogenannte Full-Motion-Videospiele (FMV) erfreuen sich auch im App Store steigender Beliebtheit. Ein nicht komplett als FMV-Game realisiertes, aber mit großen Anteilen dieser Machart kreiertes Spiel ist Attentat 1942, über das wir auch hier im Blog bereits berichtet haben. Mit Of Two Minds soll bald ein neuer Titel dieses Genres erscheinen.

Full-Motion-Videospiele kamen erstmals in den späten 1980er und frühen 1990er Jahre auf, konnten sich seinerzeit aufgrund der schlechten Video- und Tonqualität allerdings nie großartig am Markt durchsetzen. Mittlerweile sind die Voraussetzungen ganz andere: 4K-Videos und Surround-Audio sowie erschwingliche und leicht verfügbare Video-Ausrüstung machen es Entwicklerstudios leichter, solche Inhalte zu produzieren.

Ein weiteres Game dieser Art zeichnet sich gerade ab, Of Two Minds von Burgeon & Flourish. In diesem Spiel psychoanalysieren die Nutzer und Nutzerinnen verschiedene Charaktere und ihr persönliches Leben, und machen Verbindungen und Motivationen zwischen ihnen ausfindig. Interessanterweise wurde das gesamte Material von Of Two Minds vom Gründer des Studios, Michael Bergmann, bereits im Jahr 1989 gefilmt, kam aber bisher nicht zur Anwendung.

Release soll noch in diesem Quartal erfolgen

Of Two Minds spielt demnach im New York der späten 1980er Jahre und weist aufgrund der zeitgenössischen Videoaufnahmen eine spezielle Authentizität auf. Bergmann gibt an, dass er insgesamt drei Stunden Videomaterial aufgenommen hat, aber seinerzeit nicht die Absicht verfolgte, eine verzweigte Geschichte mit verschiedenen Enden, wie es heutzutage oft der Fall ist, zu kreieren. Trotzdem soll die Story von Of Two Minds von Spielern und Spielerinnen auf andere Art und Weise erlebt werden, je nachdem, wie man die einzelnen Situationen analysiert und welche Schlussfolgerungen daraus gezogen werden.

Ein genaues Veröffentlichungsdatum für Of Two Minds ist bisher noch nicht kommuniziert worden, allerdings soll das Release noch in diesem Quartal, also bis Ende März 2023, erfolgen. Falls euch das Spiel ebenfalls neugierig gemacht hat, könnt ihr euch abschließend noch den Game-Trailer bei YouTube ansehen, um weitere Eindrücke dieser ungewöhnlichen Neuerscheinung zu gewinnen. Auch im Instagram-Account zum Spiel gibt es weitere Infos.