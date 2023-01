Devolver Tumble Time: Chaotische 60-Sekunden-Runden in neuem Freemium-Game

Immer, wenn man denkt, man hat schon alles im App Store gesehen, kommt ein neues Spiel wie Devolver Tumble Time (App Store-Link) daher und belehrt einen eines Besseren. Das Entwicklerteam von Devolver Digital beschreibt die Neuerscheinung als „die Zukunft der Free-to-Play-Zukunft“ und bietet den Download dementsprechend kostenlos an.

Devolver Tumble Time erfordert zur Installation auf dem iPhone oder iPad mindestens iOS bzw. iPadOS 11.0 oder neuer und benötigt zudem auch 214 MB eures Speicherplatzes. Alle Inhalte können auch in deutscher Sprache angezeigt werden. Sollte dies direkt beim Start nicht der Fall sein, lässt sich die Sprache auch in den Einstellungen des Spiels manuell auswählen.

„Devolvers Tumble Time ist die Zukunft physikbasierter Rätsel – mit eleganter Monetarisierung und strategischer Markenintegration. Wähle Charaktere aus einer Vielzahl deiner liebsten Spiele von Devolver Digital und sammle Punkte, indem du ihre niedlichen Köpfe aus dem Tumbler beseitigst. Entfessele die Spezialfähigkeit deines Charakters, um abzuräumen und verdien dir Power-Ups für wüste Kettenreaktionen. Sieh dir danach etwas unterhaltsame Werbung an.“

Mit diesen augenzwinkernden Worten beschreibt das Entwicklerteam von Devolver Digital die eigene Neuerscheinung im App Store. In kurzen und knackigen 60-Sekunden-Level hat man in einer Art Waschmaschinen-Ansicht die Gesichter von bekannten Devolver-Charakteren zu einer Kettenreaktion miteinander zu verbinden. Wie in klassischen Match-3-Games heißt es auch hier, mindestens drei gleiche Gesichter durch Antippen auszuwählen und die Combo dadurch aus dem Tumbler zu entfernen. Besonders große Ketten werden mit Power-Ups wie Bomben und den sogenannten „Fever“-Modus belohnt, der die Spezialfähigkeiten jedes Charakters freischaltet.

In jedem Level heißt es, bestimmte Ziele innerhalb der vorgegebenen Zeit von 60 Sekunden zu erreichen, ehe die Zeit abgelaufen ist. Durch den klugen Einsatz von generierten Bomben und Power-Ups kann man sich weitere Vorteile verschaffen. Und sollten einmal gar keine Combos möglich sein, hilft der Einsatz des Ventilators, um alle Figürchen im Tumbler einmal kräftig durchzuwirbeln.

Sowohl beim Gameplay als auch in den kleinen Sequenzen dazwischen merkt man, dass das Entwicklerteam von Devolver Digital durchaus Spaß daran hat, sich selbst und die Freemium-Branche aufs Korn zu nehmen. So gibt es einen gewissen Mr. Fork, der einen durchs Spiel begleitet und auch das Tutorial leitet – bissige Kommentare und knallharter Geschäftssinn inklusive. Wenn schon Freemium, dann wenigstens mit einer Prise augenzwinkerndem Humor. Der abschließende YouTube-Trailer zeigt euch weitere Eindrücke zur Neuerscheinung.