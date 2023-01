SwitchBuddy: Nintendo Switch-Companion jetzt mit Spiele-Releases und Countdown

Neben der PlayStation und der Xbox dürften wohl auch viele bundesdeutsche Haushalte mit einer Nintendo Switch ausgestattet sein. Auch ich bin zu Weihnachten im letzten Jahr unter die Switch-Gamer gegangen und habe mir zum Fest eine Nintendo Switch OLED (Amazon-Link) zugelegt. Wer mehr aus seiner Nintendo-Konsole herausholen möchte, sollte sich die iOS-App SwitchBuddy (App Store-Link) zulegen, die gratis für iPhones und iPads im App Store zur Verfügung steht.

SwitchBuddy ist eine inoffizielle, aber praktische Companion-App für die Nintendo Switch, die vom Entwickler Filip Nemecek veröffentlicht wurde. Zur Installation auf dem iPhone oder iPad sollte man neben iOS bzw. iPadOS 13.0 oder neuer auch etwa 17 MB an freiem Speicherplatz bereithalten. Eine deutsche Lokalisierung gibt es für SwitchBuddy bisher noch nicht.

Mit SwitchBuddy lassen sich unter anderem auf der Konsole erstellte Screenshots auf das Apple-Gerät transferieren, sie in einer Galerie einsehen, News aus dem Nintendo Switch-Universum verfolgen und entsprechende Videos ansehen und vieles mehr. Die Nutzung der App ist dabei kostenlos und kommt ohne Werbung aus. Wer individuelle Icons und Themes verwenden sowie unbegrenzt Spiele-Neuveröffentlichungen verfolgen möchte, kann ab der nun im App Store veröffentlichten Version 3.0 bzw. 3.0.2 SwitchBuddy+ abonnieren, das 11,99 Euro/Jahr kostet, aber rein optional ist.

Galerie-Bereich jetzt auch im Querformat nutzbar

Laut Entwickler Filip Nemecek ist v3.0 „das bisher wichtigste Update“. Die mit dieser Aktualisierung integrierte wichtigste neue Funktion ist die Möglichkeit, neue Spieleveröffentlichungen über die brandneue Registerkarte Spiele zu verfolgen. In der Gratis-Version der App lassen sich bis zu fünf neue Releases speichern und entsprechende Infos, die von IGDB zur Verfügung gestellt werden, einsehen. Jedes Spiele-Profil beinhaltet Screenshots, Trailer und Links zu weiterführenden Infos wie der Website des Entwicklerstudios. Damit man keine Veröffentlichung verpasst, kann man das Release-Datum zum Kalender hinzufügen oder Spiele favorisieren, um sie für Countdown-Widgets verfügbar zu machen.

Ebenfalls verbessert in Version 3.0 und folgend zeigt sich der Galerie-Bereich von SwitchBuddy. Dieser unterstützt nun das Querformat, und man kann die Größe der Miniaturbilder auswählen. Das Update ist für alle alten und neuen User von SwitchBuddy kostenlos und ab sofort im App Store erhältlich. Im Durchschnitt wird die App mit sehr guten 4,4 von 5 Sternen bewertet. Falls ihr auch Nintendo Switch-User seid, solltet ihr in der nächsten Zeit definitiv bei uns reinschauen, denn wir werden noch praktisches Zubehör und Spiele-Empfehlungen für die Konsole in einem Artikel vorstellen.