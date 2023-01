HomePods mit v16.3: Ambient Sounds auch ohne Apple Music-Abo abspielen

Vor kurzem hat Apple zahlreiche Updates ausgerollt, darunter auch Version 16.3 für die HomePod-Familie. Während sich viele Nutzer und Nutzerinnen wohl vor allem über die Freischaltung der Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Sensoren im neuen HomePod und in den HomePod minis freuen, gibt es auch eine kleine, aber feine Änderung für die smarten Lautsprecher in Apples HomeKit (via SmartApfel).

Denn Apple vereinfacht es den Besitzern und Besitzerinnen der Smart Speaker nun, Ambient Sounds abzuspielen, und das ganz ohne Apple Music-Abo. Möchte man beispielsweise entspannende Waldgeräusche abspielen, sobald der Bewegungsmelder signalisiert, dass man die Wohnung betreten hat, oder ein sanftes Meeresrauschen wiedergeben, sobald man ins Bett geht, ist dies nun in Apple Home ohne größere Umwege möglich.

Mit Version 16.3 lassen sich die Ambient Sounds ab sofort für alle Szenen, Alarme und Automationen einsetzen. Apple stellt an dieser Stelle insgesamt sieben Ambient Sounds zur Verfügung: Ozean, Kamin, Wald, Bach, Nacht, Regen und ein weißes Rauschen. Zum Einrichten wählt man einfach die Automation oder Szene aus, fügt den HomePod als Gerät hinzu, geht in den Einstellungen des Lautsprechers auf „Audio wiedergeben“ → „Audio auswählen“ und bekommt dort die Option „Ambient Sounds“ mit den oben erwähnten sieben Klangwelten angezeigt.