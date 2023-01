Otok: Neues Sandbox-Spiel ist mir deutlich zu zufällig

Wer von uns hat nicht schon einmal davon geträumt, eine ganz eigene Welt zu erschaffen? In der Spiele-Neuerscheinung Otok (App Store-Link) darf man sich zumindest an einer kleinen Insel versuchen. Die Universal-App ist weniger als 200 MB groß und kostet gerade einmal 1,19 Euro, In-App-Käufe gibt es keine.

Die Insel, auf der man sich in Otok austoben darf, ist zwischen 4×4 und 12×12 Feldern groß. In drei verschiedenen Styles darf man dann ein zufälliges Objekt auf eines der Felder setzen. Wiese, Bäume oder Gebäude – es gibt die verschiedensten Dinge. Was als nächstes kommt, sieht man allerdings nicht.

„Das ist ein sehr entspannter Städtebau, ganz ohne Ziele. Baue einfach mit den vorgegebenen Elemente die schönste Insel, die du dir vorstellen kannst“, schreibt der Entwickler Jaxon Gallegos Garcia im App Store. Viel mehr gibt es in Otok auch nicht zu entdecken. Außer vielleicht die Tatsache, das man durch einen Fingertipp auf die linke oder rechte Seite des Bildschirms ein Objekt drehen kann, während man es gerade auf der Karte platziert.

Dann doch lieber Pocket Build

Am Ende gibt es in Otok einfach zu wenig zu entdecken. Vor allem, wenn man es mit anderen Spielen dieser Art aus dem App Store vergleicht. Als erstes fällt mir da Pocket Build (App Store-Link) ein, das es ebenfalls für 1,19 Euro gibt. Alternativ könnt ihr das Spiel auch ohne weitere Zahlung auf Apple Arcade laden.

In Pocket Build könnt ihr unbegrenzt kreativ werden und aus einer Fülle von Objekten auswählen, um diese dann entweder in einer vorgegebenen Fantasiewelt oder auch in einer neuen, jungfräulichen Landschaft zu platzieren. Man kann das Spiel also problemlos als Open World Sandbox App bezeichnen. Ganz ohne Zeitdruck und Ziele könnt ihr euch ganz frei austoben – und das deutlich vielfältiger als im neuen Otok.