Linea Sketch in Version 4.2: Natürlicheres Zeichnen dank Organic Ink

Im November 2021 hat das Entwicklerteam der beliebten Zeichen-App Linea Sketch einen großen Versionssprung auf v4 gemacht, im Mai 2022 folgte dann das nächste größere Update auf Version 4.1. Nun liegt die beliebte Zeichen-App für das iOS und iPadOS in Version 4.2 im deutschen App Store vor.

Linea Sketch (App Store-Link) kann kostenlos geladen werden, alle Funktionen sind aber nur gegen Bezahlung verfügbar. Ein Monat kostet 99 Cent, ein Jahr schlägt mit 10,99 Euro zu Buche. Optional kann man auch einen Einmalkauf für 35,99 Euro tätigen, ohne sich um weitere Abos kümmern zu müssen. Der Download ist ab iOS/iPadOS 14.0 oder neuer bei rund 93 MB an Speicherplatzbedarf möglich, eine deutsche Sprachversion gibt es bis dato noch nicht.

Mit dem jetzt veröffentlichten Update auf Version 4.2 von Linea Sketch soll es Nutzern und Nutzerinnen vor allem durch neue Zeichenstile erleichtert werden, ihre Inhalte aufs digitale Papier zu bringen. Dafür sorgt die Neuheit namens „Organic Ink“, die strukturierte Striche, Formen und Ränder ermöglicht. Zudem gibt es neue Vorlagen für eine noch präzisere Gestaltung, sowie Optionen zum Im- und Exportieren aus einer größeren Auswahl an Datei-Typen. Das sind alle wichtigen Neuerungen:

Organic Ink

Neue Optionen für die Stift- und Füll-Tools

Erzeuge mithilfe des Stift-Tools strukturierte Striche

Schattiere weite Bereiche ganz organisch, indem du den Apple Pencil neigst, während du zeichnest

Erschaffe umschließende Formen mit rauen, organischen Rändern mithilfe des Füll-Tools

Importieren & Exportieren

Projekt-Menü > Weitere Aktionen (…), um eine größere Auswahl an Dateien zu exportieren/importieren

Importiere mehrere Dateien gleichzeitig

Importiere Skizzen aus ein- und mehrseitigen PDF-Dateien

Importiere Bilder aus PNG-, JPEG-, TIFF- und PSD-Dateien

Importiere Seiten aus 53/WeTransfer Paper Journals

Exportiere Linea-Dokumente nach iCloud, Dropbox, etc. mit Hilfe der Dateien-App

Vorlagen

Eine extragroße 1×1 Raster-Vorlage wurde hinzugefügt

Eine neue App-Design-Handy-Vorlage mit einem Insel-Motiv wurde hinzugefügt

Darüber hinaus gibt es viele kleinere, aber praktische Verbesserungen in Linea Sketch v4.2. So reagieren beispielsweise ZipLines nun auf Änderungen der Druckstärke mit dem Apple Pencil, zudem sind Projektnamen nun sortiert und Transformationen können in ihren ursprünglichen Zustand zurückgesetzt werden. Auch Bilder, die größer als die Leinwand sind, werden nun herunterskaliert, wenn wie importiert werden.

Linea Sketch in Version 4.2 kann ab sofort kostenlos im deutschen App Store bezogen werden. Die Anwendung bekommt aktuell durchschnittliche Bewertungen von 3,9 Sternen von den Rezensenten und Rezensentinnen im App Store spendiert. Alle Infos zu den Features von Linea Sketch gibt es auch auf der Website von IconFactory.