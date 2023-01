Apple erhöht die App Store Preise in zahlreichen Ländern

Erst im vergangenen Jahr hat Apple die App Store Preise in zahlreichen Euro-Ländern erhöht. Damals hat man den schwachen Wechselkurs gegenüber dem US-Dollar als Argument angeführt. Ähnliches hat man nun in zahlreichen anderen Ländern vor. Hier der konkrete Wortlaut aus einer E-Mail, die heute an registrierte Entwicklerinnen und Entwickler gesendet wurde:

Am 13. Februar 2023 werden die Preise für Apps und In-App-Käufe (ausgenommen automatisch verlängerbare Abonnements) im App Store in Kolumbien, Ägypten, Ungarn, Nigeria, Norwegen, Südafrika und dem Vereinigten Königreich erhöht.

Die neuen Preise können in diesem PDF angesehen werden. Ich habe mir mal das Beispiel Großbritannien angesehen, dort sprechen wir ungefähr von einer Steigerung in Höhe von zehn Prozent. Gerade bei den etwas teureren Apps fällt das schon ordentlich ins Gewicht.

Gute Nachrichten gibt es aber beispielsweise für Entwicklerteams aus Luxemburg oder Irland. Dort ändern sich die Preise nicht, aufgrund von Steuer-Anpassungen bleibt für sie aber mehr im Geldbeutel hängen:

Irland: Senkung des Mehrwertsteuersatzes auf elektronische Zeitungen und Zeitschriften von 9% auf 0%

Luxemburg: Senkung des Mehrwertsteuersatzes von 17% auf 16%

Interessant wäre in diesem Zusammenhang übrigens, ob Apple die Preise in Euro-Ländern auch wieder nach unten anpasst. Nachdem der Euro im vergangenen Herbst tatsächlich ziemlich schlecht da stand, hat sich der Kurs nun wieder etwas erholt. Aber darauf werden wir vermutlich lange warten müssen…