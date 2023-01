Ecovacs Deebot X1 Omni: Saug- und Wischroboter im Angebot

Durch unser Büro ist ja schon der eine oder andere Roboter gefahren. Aktuell wird die Bodenpflege vom Ecovacs Deebot X1 Omni übernommen, den Frederick im Oktober ausführlich für euch in einem Testbericht vorgestellt hat. Sein Fazit lautete damals:

Die Saugleistung ist sehr gut, die Wischleitung gut. Die zwei rotierenden Wischpads machen einen ordentlichen Job und sorgen für eine tolle Grundreinheit im Haus oder in der Wohnung. Die automatisierte Reinigung und das autarke Arbeiten ist super, hier muss man nur noch selten manuell eingreifen.

Mit einem Preis von 1.299 Euro ist der Ecovacs Deebot X1 Omni nicht ganz günstig, aktuell könnt ihr aber ordentlich sparen. Auf Amazon gibt es 35 Prozent Rabatt, der Preis sinkt also auf 849 Euro (Amazon-Link). Zusätzlich könnt ihr euch aber noch vier Zubehör-Produkte mit in den Warenkorb legen und bezahlt dafür am Ende nichts. Hier ein kleiner Überblick:

X1 Reinigungslösung im Wert von 39,99 Euro

3x Staubbeutel im Wert von 19,90 Euro

4x Wischpad im Wert von 19,99 Euro

Bürsten-Set und Filter im Wert von 39,99 Euro

Beim Bürsten-Set müsst ihr auf der Produktseite kurz auf „einmalige Lieferung“ umstellen. Im Warenkorb landen dann zunächst 968,87 Euro, an der Kasse wird der Preis dann aber auf 849 Euro reduziert. Mit diesem kleinen Trick bekommt ihr dann nicht nur einen erstklassigen Saug- und Wischroboter, sondern mit dazu auch gleich noch das passende Zubehör.