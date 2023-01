Die Top-Themen der Woche: Apple-Updates und neue Produkte

Am Mittwoch ist er angekommen: Der Mac mini mit M2-Prozessor. Alleine im Büro und etwas angeschlagen von einer fiesen Erkältung hatte ich noch keine echte Motivation, mich an die Einrichtung zu machen. Wobei das dank Time Machine oder Migrationsassistent in der Apple-Welt ja wirklich kinderleicht ist.

Und nächste Woche steht ja bereits das nächste Apple-Gadget vor der Tür – beziehungsweise der Paketbote, der den neuen HomePod der zweiten Generation zu uns liefert. Es wird also definitiv nicht langweilig.

Falls ihr heute einen ruhigen und gemütlichen Sonntag macht, könnt ihr die Chance nutzen, die aktuellen Betriebssysteme von Apple zu installieren. Neben iPhone und iPad haben auch Mac, Apple TV, Apple Watch und HomePod ein Update spendiert bekommen.

Neuigkeiten auf Hueblog.de

Tonnenweise News gab es in den vergangenen Tagen auf unserem Blog über Philips Hue. Unter anderem sind fast alle Produkt des Herstellers sind derzeit von Amazon verschwunden. Der genaue Grund dafür ist noch unklar. Ansonsten habe wir uns mit der Hue Enrave und der Hue Resonate zwei Produkte für euch genauer angesehen.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick