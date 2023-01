Nuki Smart Lock: Zahlreiche Bundles bei tink.de im Angebot

Das Nuki Smart Lock 3.0 Pro ist auch über ein Jahr nach seiner Einführung ein mehr als preisstabiles Produkt. Der Internet-Preisvergleich liegt nur ein paar Euro unter dem eigentlichen Listenpreis von 279 Euro. Umso spannender sind die Angebote bei tink.de, bei denen ihr im Vergleich zum den Preisen in anderen Shops bis zu 23 Prozent sparen könnt.

Wichtig ist dabei ein Hinweis auf den erstmal recht hohen Preis des Smart Locks. Allerdings handelt es sich um die Pro-Version, die mit integriertem WiFi und einem Power Pack ausgestattet wird. So spart man sich unter anderem den Kauf der Nuki Bridge. Zum Vergleich: Das Nuki Smart Lock 3.0 ohne Pro würde inklusive Bridge und Power Pack über 300 Euro kosten.

Schaut einfach mal in die folgende Liste, ob eine Zubehör-Kombination für euch passend ist. Praktisch finde ich beispielsweise den Door Sensor oder den Nuki Fob. Auch das Keypad 2.0 mit Fingerabdrucksensor hat bei mir einen positiven Eindruck hinterlassen.

Diese Nuki-Bundles bekommt ihr aktuell besonders günstig

Wichtig: Um auf die unten genannten Preise zu kommen, müsst ihr im Warenkorb den Gutscheincode Nuki10 eingeben. Die Aktion läuft bis zum 30. Januar.

Ich persönlich möchte das Nuki Smart Lock nicht mehr missen, aktuell habe ich auch das 3.0 Pro bei mir Zuhause an der Haustür im Einsatz und obendrauf ein Non-Pro-Modell in Verbindung mit dem Keypad 2.0 an meinem Gartenhäuschen.