Oster-Angebote-Woche: Einige HomeKit-Produkte von Eve im Angebot erhältlich

In der Oster-Angebote-Woche von Amazon gibt es heute eine Kategorie mit dem Namen Best of Smart Home. Neben der bereits vorgestellten Yeelight Candle und einigen Bundles von Tado gibt es im Rahmen dessen auch drei Produkte von Eve Systems um reduzierten Preis. Was euch in Sachen HomeKit erwartet, das verraten wir euch in diesem Artikel.

Diese Eve-Produkte bekommt ihr heute günstiger

Da wäre zum Beispiel die smarte Bewässerungssteuerung Eve Aqua. Der kleine Computer wird einfach an den Wasseranschluss im Außenbereich geschraubt und übernimmt danach die Steuerung von beispielsweise eurem Rasensprinkler oder der Bewässerungsanlage für das Hochbeet. Ich habe Eve Aqua zum Beispiel zusammen mit einem Tropfschlauch von Gardena im Einsatz. Heute bekommt ihr Eve Aqua für 63,99 Euro, der Internet-Preisvergleich liegt aktuell bei 80,90 Euro.

Vermeidet Überschwemmungen & Wasserverschwendung dank automatischer Abschaltung

Ebenfalls reduziert erhältlich ist die aktuelle Generation des Eve Thermo. Das Heizkörper-Thermostat mit Thread-Unterstützung ist ein echter Klassiker des Herstellers und punktet im Vergleich zu anderen Marken damit, dass keine zusätzliche Bridge erforderlich ist. Einfach anschrauben, in der Home-App koppeln und schon kann es losgehen. Heute bekommt ihr ein einzelnes Thermostat für 47,18 Euro, im Internet-Preisvergleich würden dafür derzeit 61,20 Euro fällig.

Wohlfühltemperatur mühelos per App (iPhone, iPad, Mac), Siri oder direkt an der Heizung einstellen

Weiter geht es mit dem Eve Window Guard, einem eher unbekannten Produkt des Herstellers. Es handelt sich um einen Fenstersensor mit Einbruchserkennung, der unsichtbar im Rahmen des Fensters installiert wird. Im Vergleich zu üblichen Fenstersensoren ist er damit komplett unsichtbar und kann sogar offene von gekippten Fenstern unterscheiden. Leider ist der Spaß nicht ganz günstig: 94,43 Euro werden heute als Angebotspreis gefordert, der Preisvergleich liegt sogar bei 125,90 Euro.