Yeelight Candle: Smarter Kerzenschein heute zum halben Preis

Selbst wenn ihr bisher nichts mit dem Thema smartes Licht am Hut hattet, solltet ihr einen Blick auf das heutige Angebot des Tages bei Amazon werfen. Dort nämlich wird die Yeelight Candle für nur 30,75 Euro und damit zum besten Preis im Netz verkauft. Die reguläre Preisempfehlung liegt bei 59,99 Euro, der aktuelle Internet-Preisvergleich inklusive Versand bei 39 Euro. Aber Achtung: Das Kontingent scheint stark begrenzt zu sein.

Die Tischlampe ist rund 19,5 Zentimeter hoch und etwa 7,5 Zentimeter breit. Ausgestattet mit einem 2.100 mAh starken Akku, der per Micro-USB aufgeladen werden kann, schafft die LED-Leuchte eine Laufzeit von bis zu 8 Stunden. Dank einer Bluetooth-Anbindung kann die Steuerung auch per App erfolgen, zudem kann man mehrere Kerzen miteinander koppeln und so gemeinsam steuern.

Die lange Laufzeit kommt leider nicht von ungefähr: Die Helligkeit der Yeelight Candela ist ziemlich überschaubar. 13 Lumen sind es laut Datenblatt, das ist eben auch nicht viel mehr Licht, als eine kleine Kerze bieten würde. Die Yeelight Candela ist also nicht zur Beleuchtung geeignet und beispielsweise deutlich dunkler als die Philips Hue Go.

Dafür punktet sie aber mit einer Kerzen-Optik und einer durchaus hochwertigen Verarbeitung. Der Standfuß ist mit einer Außenhaut aus Aluminium überzogen, die Kerze selbst ist mit einem Plastik-Gehäuse versehen. Dreht man dieses, nachdem man die Lampe über einen Schalter an der Unterseite eingeschaltet hat, leuchtet die Kerze heller oder dunkler.