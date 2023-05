Perfekt für den Nachttisch: Super flaches Ladegerät

Viele von uns werden ihr iPhone und die Apple Watch wohl über Nacht auf dem Nachttisch laden. Immerhin nutzt man die Geräte zu dieser Zeit ja eh nicht und eine Steckdose ist nicht weit. Das Problem: Die meisten Ladegerät sind nicht nur relativ dick, sondern haben den Kabel-Auslass auch auf der Vorderseite. So entsteht eine unschöne und unpraktische Lücke zwischen Wand und Nachttisch.

Genau dieses Problem löst das Slim-Ladegerät von Baseus, das laut Hersteller-Angaben nur 16 Millimeter dick ist. Selbst haben wir das Netzteil noch nicht ausprobiert, allerdings gibt es derzeit ein tolles Angebot auf Amazon: Aktiviert ihr auf der Produktseite den 40 Prozent Coupon, bezahlt ihr an der Kasse nur 25,19 statt 41,99 Euro.

Das flache Ladegerät hat einen US-Stecker auf der Rückseite, der eingeklappt werden kann. Für den Einsatz in Europa oder Großbritannien liegen zwei passende Adapter im Lieferumfang bei. Doch selbst mit diesen Extra-Steckern liegt das Ladegerät noch flach an der Wand an.

Die beiden Anschlüsse befinden sich dann entweder oben oder unten. Der USB-C-Anschluss liefert einzeln bis zu 65 Watt Leistung, im Doppelbetrieb mit dem USB-A-Port sind es 45 und 20 Watt. Aus meiner Sicht eine wirklich prima Sache.