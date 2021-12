Praktischer Speicherstick mit USB-C und USB-A für nur 31,99 Euro

Auch wenn mittlerweile vieles in der Cloud landet, ab und zu ist so ein USB-Stick immer noch eine ziemlich feine Sache. Doch während man einen solchen Speicherstick früher an jeden Computer anschließen konnte, sieht das heute etwas anders aus. Immerhin verzichtet Apple bei den MacBooks seit Jahren auf klassische USB-Ports, stattdessen hat USB-C Einzug erhalten.

Dieses Problem löst der Samsung DUO Plus, den es heute bei Amazon im Angebot gibt, auf eine ganz einfache Art und Weise. Untere einer der beiden Kappen versteckt sich ein USB-A auf USB-C-Adapter, so dass der Stick auch an „ältere“ Computer ohne USB-C angeschlossen werden kann.

Heute bekommt ihr die Variante mit 256 GB Speicher zum kleinen Kurs. Statt 42,75 Euro fordert Amazon derzeit nur 31,99 Euro (Amazon-Link), der Versand ist kostenlos. Bei anderen Händlern im Netz zahlt man für den kleinen Stick mindestens 45 Euro inklusive Versand.