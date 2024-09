Real Madrid gegen VfB Stuttgart: Champions League heute exklusiv bei Prime Video

Der VfB Stuttgart hat in der letzten Bundesliga-Saison so richtig aufgedreht und sogar den FC Bayern München auf Platz 3 verwiesen. Nur Bayer Leverkusen konnte die Stuttgarter aufhalten und hat die Saison mit unglaublichen 90 Punkten beendet. Für die Schwaben steht in dieser Saison also die Champions League auf dem Plan. Zuletzt konnte der VfB in der Saison 2009/2010 in der Champions League spielen, allerdings war im Achtelfinale Schluss, wo der FC Barcelona die Endstation war.

Nachdem der VfB Stuttgart lange nicht in der höchsten Spielklasse spielen durfte, startet die neue Saison mit einem echten Highlight. Die Stuttgarter müssen ihr fußballerisches Können bei den Königlichen in Madrid beweisen. Real Madrid konnte sich in der Champions League schon vierzehnmal zum Sieger krönen, und es bleibt spannend, ob der VfB dem Rekordsieger Paroli bieten kann.

In der Champions-League-Saison 2024/25 gibt es keine Gruppenphase mehr. Stattdessen tritt jedes Team in je einem Spiel gegen acht Gegner an – viermal zuhause und viermal auswärts. Während die ersten Spiele schon um 18:45 Uhr beginnen, ist der Anstoß im Estadio Santiago Bernabéu erst um 21:00 Uhr.

Real Madrid gegen VfB Stuttgart nur bei Amazon Prime Video

Falls ihr euch die Partie live ansehen wollt, benötigt ihr eine Prime-Mitgliedschaft, die sich aktuell doppelt lohnt, da Anfang Oktober der nächste Prime Day stattfindet. Schon ab 20:00 Uhr startet die Vorberichterstattung, und ab 21:00 Uhr kommentieren Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes das Spiel.

Ihr könnt Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen und so nicht nur Stuttgart gegen Madrid schauen, sondern auch am kommenden Prime Day teilnehmen. Bei einer fristgerechten Kündigung entstehen keine Kosten.