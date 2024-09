Mit iOS 18: Kamera-App „Halide“ vom Sperrbildschirm aus starten

Mit iOS 18 hat Apple diverse Personalisierungsoptionen eingeführt, auf die iPhone-User schon lange gewartet haben. Unter anderem ist es jetzt möglich, Drittanbieter-Kamera-Apps auf dem Sperrbildschirm zu hinterlegen. So könnt ihr zum Beispiel die beliebte Halide-Kamera-App (App-Store-Link) als Kamera der Wahl festlegen und sie nutzen ohne dass ihr das iPhone vorab entsperren müsst.

Bisher war es nur möglich, ein Sperrbildschirm-Widget von Halide zu hinterlegen, das die App aber nur nach dem Entsperren des Geräts mittels Touch ID, Face ID oder Passcode nutzbar machte. Dank der neuen Möglichkeiten, die iOS 18 bietet, könnt ihr Halide nun viel einfacher direkt verwenden und müsst nicht auf Apples hauseigene Kamera zurückgreifen.

Sperrbildschirm anpassen – So geht’s:

Um die Icons auf dem Sperrbildschirm anzupassen, haltet den Sperrbildschirm länger gedrückt, bis der „Anpassen“-Dialog erscheint. Klickt dann auf „Anpassen“ und wählt dann den Sperrbildschirm aus. Die Icons in den unteren Ecken sind nun ebenfalls als editierbar gekennzeichnet, sodass ihr sie zum Beispiel einfach entfernen könnt.

Habt ihr das gewünschte Icon gelöscht, erscheint ein Plus-Zeichen. Tippt ihr dieses an, könnt ihr aus diversen Apps diejenige auswählen, die ihr auf dem Sperrbildschirm platzieren wollt. Soll es Halide sein, wählt diese also aus. Die App findet ihr in dem Abschnitt „Aufnahmen“.

Halide selbst ist allerdings keine kostenlose App. Für die Nutzung müsst ihr entweder ein Abo abschließen, das euch 2,99 Euro im Monat oder 22,99 Euro im Jahr kostet oder die App im Einmalkauf für 69,99 Euro erwerben.