Resident Evil 7 – Biohazard: Ab 2. Juli im App Store erhältlich

Erst kürzlich ist mit Assassins Creed Mirage ein echtes Top-Spiel im App Store erschienen, insbesondere auf dem iPad und mit einem Controller macht dieses Abenteuer richtig viel Spaß. Wenn ihr es etwas gruseliger mögt, dann wartet schon der nächste AAA-Titel auf euch: Resident Evil 7 – Biohazard (App Store-Link) ist bereit für den Start im App Store.

Ab dem 2. Juli wird es das Spiel von Capcom auch für iPhone, iPad und Mac geben. Bereits jetzt könnt ihr euch den kostenlosen Download im App Store vormerken, so dass ihr am Erscheinungstag keine Zeit verliert. Der Download ist zunächst einmal kostenlos, die Vollversion kann dann für 19,99 Euro freigeschaltet werden. Zusätzlich gibt es dann auch noch eine Gold-Edition, die zusätzliche DLC-Inhalte bietet.

Vertraut machen könnt ihr euch bereits jetzt mit den Systemanforderungen. Resident Evil 7 – Biohazard benötigt mindestens ein iPhone 15 Pro (Max) oder ein iPad oder Mac mit M-Prozessor. Zudem sollen 31 GB Speicherplatz benötigt werden, für die Installation sogar kurzzeitig doppelt so viel. Ebenfalls empfehlenswert: Ein Controller. Es gibt zwar eine Touch-Steuerung, hier hat sich aber schon bei den vorherigen Teilen gezeigt, dass es mit einem Gamepad viel mehr Spaß macht.

Das erwartet euch in Resident Evil 7 – Biohazard

Resident Evil 7 – Biohazard ist im Januar 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erschienen, es hat also schon einige Jahre auf dem Buckel. „Resident Evil 7 belebt die Serie wieder. Dank Egoperspektive und herausragender Atmosphäre ein echtes Horror-Highlight“, schrieb damals die GamePro und vergab 88 von 100 möglichen Punkten. Die PC Games vergab 8 von 10 Punkten und urteilte: „Kein perfekter, aber sehr gelungener Schritt nach hinten, der Hoffnung auf eine gruselige Zukunft der Serie macht.“

In der Hauptrolle ist wieder Ethan Winters unterwegs, der eine Nachricht von seiner lange verschollenen Frau Mia erhält. In einem verfallenen Herrenhaus sucht er nach Antworten, die natürlich mehr als gruselig ausfallen. In der leicht unheimlichen Villa sucht man nach Hinweisen auf Mias Verschwinden und stößt dabei auf einige besonders nette Bewohner des Hauses…