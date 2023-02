Reverse Wireless Charging: Apple soll weiterhin an drahtloser Ladetechnologie feilen

Das iPhone und die AirPods lassen sich kabellos über MagSafe aufladen. Zahlreiche Android-Smartphones bieten zudem Reverse Wireless Charging an, also die Möglichkeit, Kopfhörer auf der Rückseite des Smartphones kabellos aufzuladen. Bisher gibt es solch eine Technik bei Apple nicht, allerdings berichtet 9to5Mac, dass das Unternehmen weiterhin an einer „fortschrittlichen beidseitigen drahtlosen Ladetechnologie“ für das iPhone arbeitet. Ursprünglich sollte diese Funktionalität schon bei den iPhone 14 Pro-Modellen zum Einsatz kommen, allerdings wurde dieses Feature nicht rechtzeitig fertiggestellt.

9to5Mac hat interne Quellen angezapft und Hinweise auf eine „Wireless Power Out“-Firmware gefunden, die zwar nicht genauer spezifiziert wird, aber für Reverse Wireless Charging genutzt werden könnte. Um Geräte auf der Rückseite des iPhones laden zu können, muss sich Apple um Aspekte wie Ladegeschwindigkeit, Wärmeableitung und Ladeeffizienz kümmern. So soll das Unternehmen eine „spezielle Benutzeroberfläche“ für das beidseitige kabellose Laden entwicklen, die der MagSafe-Technologie ähnelt.

Reverse Wireless Charging war schon damals beim iPhone 11 im Gespräch und auch beim iPhone 12 hatte ein FCC-Dokument auf diese Funktion hingewiesen. Bisher haben wir aber nur ein MagSafe Battery Pack bekommen, das eine ähnliche Funktionalität mitbringt. Ist der Akku am iPhone befestigt und das iPhone selbst wird per Kabel aufgeladen, kann das iPhone das Battery Pack „Pass Through“ kabellos aufladen.

Obwohl es immer wieder Hinweise für Reverse Wireless Charging gibt, kann auch 9to5Mac nicht bestätigen, dass diese Funktion jemals in einem iPhone Einzug halten wird. Aktuell gibt es zwar schon zahlreiche Gerüchte zum iPhone 15, allerdings haben sich renommierte Apple-Experte wie Ming-Chi Kuo oder Mark Gurman noch nicht zu Reverse Wireless Charging geäußert, was darauf hindeuten könnte, dass dieses Feature erst später kommen könnte.