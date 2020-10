Saturn kontert Prime Day: Zahlreiche Angebote zur direkten Abholung im Markt

Seit Mitternacht läuft der Prime Day bei Amazon und natürlich freuen wir uns über die zahlreichen Angebote, die uns der Online-Riese liefert. Die Konkurrenz schläft allerdings nicht und hat sich jetzt in Form von Saturn zu Wort gemeldet. Mit der Aktion „Vergleichen zwecklos“ will man den Prime Day kontern.

alle Angebote auf einen Blick: „Vergleichen zwecklos“ bei Saturn.de

Noch bis morgen Abend bietet Saturn hunderte Artikel und ständig neue Angebote zu den gleichen Preisen wie Amazon an. Und das natürlich mit dem einen oder anderen Vorteil, den man eben nur von einem lokalen Händler bekommt.

Sollte beispielsweise euer Wunschprodukt reduziert erhältlich und im Markt verfügbar sein, müsst ihr nicht warten, bis der Paketbote bei euch vor der Tür steht. Dank der Option der Marktabholung könnt ihr euer Wunschprodukt sofort zum Schnäppchenpreis mitnehmen. Zudem müsst ihr nicht einmal Prime-Mitglied sein, um in den Genuss des Rabatts zu kommen.

Saturn reduziert auch das iPad Air von Apple

Saturn will seine Angebote bis morgen Abend fortlaufend aktualisieren. Zuschlagen könnt ihr unter anderem in den Kategorien Smartphones & Wearables, Haushalt & Bad, Computer & Büro oder TV & Sound.

So hat Saturn beispielsweise auch das 2019er iPad Air auf 440 Euro reduziert und bietet sich zahlreiche Fernseher von Marken wie Samsung, Sony, LG und Philips zum Vorzugspreis an. Schaut also einfach mal rein, wenn ihr es besonders eilig habt.