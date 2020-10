Meross stellt HomeKit-Leuchtstreifen mit 10 Metern Länge für 46,74 Euro vor

Meross will es wissen, quasi wöchentlich bringt der asiatische Hersteller neues HomeKit-Zubehör nach Deutschland – und das zu Preisen, die wirklich interessant sind. So bekommt ihr im Rahmen des Prime Day beispielsweise zwei HomeKit-Steckdosen für 27,99 Euro oder die Outdoor-Doppelsteckdose für 22,99 Euro.

Das neueste Produkt von Meross ist ein HomeKit-Leuchtstreifen, der ab sofort für 46,74 Euro angeboten wird, wenn ihr den Rabattgutschein auf der Produktseite aktiviert. Das klingt zunächst einmal nicht unbedingt billig und liegt auf einem Niveau mit namhaften Herstellern wie Philips Hue oder Eve. Allerdings bekommt ihr bei Meross direkt ein Leuchtband mit einer Länge von 10 Metern. Und da ist der Preis dann wirklich attraktiv.

Direkt bestellen würde ich persönlich aktuell aber noch nicht. Offen ist zum Beispiel, wie hell der Leuchtstreifen von Meross leuchten kann. Das Netzteil mit 36 Watt macht aber Hoffnung, dass man doch eine gewisse Helligkeit erzielen kann. Was etwas schade ist: Es sind anscheinend nur bunte RGB-LEDs verbaut, keine eigenen LEDs für verschiedene Weißtöne.

Die Verbindung mit HomeKit kann wie immer direkt und ohne Hersteller-App über Apples Home-Anwendung erfolgen. Hier könnt ihr den Leuchtstreifen in einer Farbe eurer Wahl leuchten lassen, dimmen und in Automationen und Szenen einbinden. Über die Hersteller-eigene App wird man wohl noch weitere Funktionen nutzen können, unter anderem ist von fünf Beleuchtungsmodi die Rede. Was genau damit gemeint ist, werden wir hoffentlich zeitnah selbst ausprobieren können.

Sollten Qualität und Leistung stimmen, ist der Lightstrip von Meross auf jeden Fall eine interessante Alternative. Ein Testmuster ist bereits auf dem Weg zu uns, so dass wir euch hoffentlich nächste Woche eigene Eindrücke liefern können.