Soundscaper: Natur- und Entspannungs-Sound-App aus deutscher Entwicklung

Wir freuen uns immer wieder, wenn wir Apps von Indie-Entwicklerteams aus Deutschland vorstellen können. Mit Soundscaper – Relaxing Sounds (App Store-Link) gibt es nun eine iPhone-Anwendung aus dem münsterländischen Ochtrup, die den Nutzern und Nutzerinnen mit Natursounds zu mehr Entspannung und besserem Schlaf verhelfen will.

Soundscaper – Relaxing Sounds steht als iOS-App als kostenloser Download bereit und kann ab iOS 15.0 oder neuer sowie bei rund 40 MB an freiem Speicherplatz auf dem iPhone installiert werden. Alle Inhalte stehen bisher in englischer Sprache bereit. In der Gratisversion der App gibt es insgesamt 30 Sounds, einen Timer bis zu 10 Minuten und auch einen speziellen Gewitter-Modus, der gelegentliche Blitze über die Taschenlampe des iPhones integriert. Möchte man Zugriff auf mehr als 80 Sounds, erstellte Soundkulissen auch speichern, Werbung ausblenden und zufälligen Donner im Gewittermodus nutzen, kostet Soundscaper einmalig 9,99 Euro über einen In-App-Kauf.

Wie der Titel der App schon vermuten lässt, handelt es sich bei Soundscaper um eine Sound- und Entspannungs-App, die in der Premium-Version aktuell 89 Sounds bereitstellt. Dazu gehören Wasser-, Regen-, Feuer-, Wind- und Wald-Sounds, ebenso wie White Noise, Instrumente, spirituelle Klänge, Schritte auf verschiedenem Untergrund, Körpergeräusche wie Herzschläge, ebenso wie Tier- und Urban-Sounds.

Die vorhandenen Sounds können praktischerweise miteinander kombiniert werden. Möchte man beispielsweise einen kleinen plätschernden Bach im Wald simulieren, wählt man ein Flussgeräusch zusammen mit einer Waldkulisse aus. In einem kleinen Menü können dann auch die Lautstärken der Sounds angepasst sowie die eigens kreierten Soundlandschaften gespeichert werden – letztere Aktionen nur in der Premium-Version von Soundscaper.

Anpassbarer Gewittermodus und integrierter Timer

Die Entspannungs-App verfügt darüber hinaus auch über einen eigenen Gewittermodus: Bei diesem wird die Taschenlampe des iPhones verwendet, um Blitze zu simulieren. In den Einstellungen kann man die Frequenz des Donners und den Abstand einstellen, wodurch sich die Zeit zwischen Blitz und Donner ändert. Für ein noch intensiveres Erlebnis lässt sich zudem noch der Vibrationsmodus des iPhones hinzuschalten.

Wer sich von den einzelnen oder zusammengestellten Sounds der App abends in den Schlaf wiegen lassen möchte, findet darüber hinaus noch eine Timer-Funktion, die in der Gratisversion auf bis zu 10 Minuten eingestellt werden kann. In der Vollversion beträgt die maximale Timer-Zeit 24 Stunden.

Nach meinen ersten Versuchen mit Soundscaper war ich vor allem von der Möglichkeit, sich eigene und individuelle Soundkulissen erstellen und speichern zu können, angetan. Gleichzeitig ist es schade, dass es die Anwendung bisher nur für das iPhone, nicht aber für andere Apple-Plattformen wie das iPad, den Mac oder das Apple TV, und auch noch nicht mit deutscher Lokalisierung gibt.

Auch das Design von Soundscaper wirkt trotz seiner Übersichtlichkeit im Vergleich zu anderen Sound-Alternativen wie Dark Noise (App Store-Link) etwas in die Jahre gekommen. Dafür punktet die App allerdings auch mit hochwertigen Klängen und bietet eine enorme Auswahl an verschiedenen Sounds für unterschiedlichste Vorlieben. Dank des fairen Preismodells, bei dem man die Anwendung gratis ausprobieren kann, kann man sich selbst ein Bild von Soundscaper machen.