Apple TV+: Kommt ein Abo mit Werbung?

Der Videostreaming-Dienst Apple TV+ bietet absolute Premium-Inhalte, da nur Eigenproduktionen veröffentlicht werden. Blickt man auf alle anderen Streamer, wird schnell klar, dass man mit Werbung viel Geld verdienen kann. Scheinbar denkt auch Apple über ein Abonnement mit Werbung nach, unter anderem haben sie Anfang des Jahres weitere Experten aus dem Bereich Werbung eingestellt.

Darüber hinaus zeigt ein neuer Bericht von The Telegraph auf, dass Apple Gespräche mit einer großen britischen Werbeagentur aufgenommen hat, um Optionen für Werbung bei Apple TV+ zu diskutieren. Dabei hat Apple den Fokus auf das Tracking und die Datenerfassung gelegt, um abzuklopfen, ob das ganze mit den eigenen Werten konform ist.

Broadcaster’s Audience Research Board (BARB), so der Name der Werbeagentur, arbeitet schon mit Netflix, Disney oder Amazon zusammen. Das Treffen mit Apple scheint also darauf hinzudeuten, dass ein möglicher werbefinanzierter Tarif von Apple TV+ auf dem Plan steht.

Apple TV+ mit Werbung könnte günstiger werden

Apple TV+ wird häufig kostenlos angeboten, ist aber auch Bestandteil von Apple One. Ansonsten kostet Apple TV+ 9,99 Euro pro Monat und kann mit der Familie geteilt werden. Würdet ihr auf einen günstigeren Tarif mit Werbung umsteigen?