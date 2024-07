Zwei Deal-Empfehlungen von Anker: Powerbank und Lautsprecher

Die Anker Zolo Powerbank ist noch recht frisch auf dem Markt und ist jetzt erneut im Angebot. Ihr könnt abermals für nur 26,99 Euro (Amazon-Link) statt 34,99 Euro zuschlagen und bekommt eine Powerbank mit 20.000 mAh Kapazität und integriertem USB-C-Kabel.

In meinem Test habe ich über die Powerbank nur gute Worte verloren, lediglich das etwas hohe Gewicht von 353 Gramm sollte man erwähnen. Das eingebaute USB-C-Kabel ist ungemein praktisch, da man so auf ein weiteres Kabel verzichten kann. Am Kabel könnt ihr angeschlossene Geräte mit bis zu 30 Watt aufladen, gleichzeitig könnt ihr die Zolo Powerbank mit einem Netzteil über das gleiche Kabel wieder aufladen.

Das Display, das die restliche Kapazität zeigt, ist ein nettes Extra und das USB-C-Kabel kann auch als Trageschlaufe fungieren. Rundum eine tolle Powerbank von Anker, die ihr auch in etwas kleiner mit 10.000 mAh für aktuell 21,59 Euro statt 26,99 Euro bekommt.

115 Bewertungen Anker Powerbank 20.000mAh 30W mit integriertem USB-C Kabel, High-Speed portables... Power mit 20.000mAh: Lade dein iPhone 15 bis zu 4 Mal oder dein Samsung S24 bis zu 3,79 Mal vollständig auf - perfekt für Reisen und lange Tage.

30W Zweiweg-Schnellladung: Lade deine Geräte schnell mit 30W Leistung auf und lade die Powerbank ebenso schnell wieder mit 20W auf - so sind deine...

Angebot 201 Bewertungen Anker Zolo Powerbank, 10.000mAh 30W High-Speed portables Ladegerät mit integriertem... Schnelles Laden mit 30W: Mit der innovativen Schnellladetechnologie und 30W Leistung lädst du dein iPhone 15 in 30 Minuten von 0 auf 57% auf.

Designt für Langlebigkeit: Das 13,7cm lange, integrierte USB-C-Kabel hält laut unseren Tests mehr als 10.000 Biegungen stand und ist damit für den...

Soundcore Boom 2 jetzt für 99,99 Euro sichern

Während der neue Soundcore Boom 2 Plus mit 170 Euro aktuell deutlich teurer ist, könnt ihr euch den Vorgänger Soundcore Boom 2 (Amazon-Link) für nur 99,99 Euro statt 129,99 Euro sichern. Der Bluetooth-Lautsprecher punktet mit einem kraftvollen Sound und mit toller Outdoor-Qualität. Des Weiteren verfügt der Boom 2 über integrierte LEDs, die an den Seiten in verschiedenen Farben leuchten können. Falls euch das gar nicht zusagt, könnt ihr das Licht über die Soundcore-App auch komplett deaktiviert.

Die Akkulaufzeit ist mit 24 Stunden langanhaltend und der Wasserschutz mit IPX7 für Outdoor-Aktivitäten gut. Noch besser: Der Soundcore Boom 2 kann sogar schwimmen und geht nicht unter. Klickt euch gerne für mehr Details in unseren Test.